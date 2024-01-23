Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 февраля

ЕДВ отражаются на доходе ряда категорий пенсионеров. Среди них - льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны.

«Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5%», - заявил Гиринский.

По его словам, выплаты увеличатся, если пенсионер откажется от пакета социальных услуг для льготников.

Также в феврале этого года в два раза вырастут выплаты страховой пенсии по старости для достигших в январе 80-летнего возраста россиян.

Ранее Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в 29 статью Федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». В них подразумевается, что самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, исключат из списка работающих граждан.