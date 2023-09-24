Россиянам рассказали, кому до конца года могут сократить пенсию

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Ошибка может быть математической, пояснил юрист. Оператор мог неправильно внести данные. В этом случае вины пенсионера нет и возвращать переплату не потребуют. Однако с нового месяца пенсия уменьшится. Могут сократить пенсию по инвалидности, если гражданин не предоставил вовремя документы, подтверждающие диагноз.

Соловьев также описал случай, когда переплату потребуют вернуть.

«Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела за мошенничество», - подчеркнул юрист.

С 1 января 2024 года России произойдет индексация пенсий. С 1 апреля 2024 года будут повышены социальные пенсии, с 1 октября - военные.