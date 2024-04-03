Россиянам рассказали, кого нельзя не впускать в квартиру из-за новых штрафов

Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз - Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Аферисты могут приходить в дома и вынуждать платить за ненужное оборудование, якобы необходимое для установки в жилище.

«Самый простой способ уточнить, идет ли проверка - позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать», - сказал юрист.

По словам Гусятникова, газовики ходят в специальной форме и носят с собой соответствующее удостоверение.

Ранее зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, не пускающие газовщиков домой для проверки, создают реальную опасность для себя и соседей. Она предложила увеличить штрафы до двух миллионов рублей.