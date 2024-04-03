03 апреля 2024, 04:28

Россиянам рассказали, кого нельзя не впускать в квартиру из-за новых штрафов

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Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз — Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз - Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Аферисты могут приходить в дома и вынуждать платить за ненужное оборудование, якобы необходимое для установки в жилище.

«Самый простой способ уточнить, идет ли проверка - позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать», - сказал юрист.

По словам Гусятникова, газовики ходят в специальной форме и носят с собой соответствующее удостоверение.

Ранее зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, не пускающие газовщиков домой для проверки, создают реальную опасность для себя и соседей. Она предложила увеличить штрафы до двух миллионов рублей.

Штрафы Мошенничество Квартиры
03 апреля 2024, 03:18
ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов. Торговая сеть сообщила о риске доначисления почти 181 миллиона рублей, написало издание РБК.

ФНС по результатам проведенной в 2023 году выездной проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 миллиона рублей неуплаченных налогов, следует из отчета торговой сети. На сами налоги из этой суммы приходится 125,9 миллиона рублей, говорится в документе.

Год назад финансовая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с подозрениями в коррупции в российском филиале компании «Ашан». Расследование началось в марте 2020 года из-за подозрений в подкупе иностранных должностных лиц, а также коррупции со стороны частных лиц, соучастии и сокрытии нарушений.

Налоги Франция ФНС РФ
02 апреля 2024, 20:00
Путин назвал последние теракты проявлением нацизма
РИА «Новости»
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В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Обсудив творчество, они затронули тему нацизма, сообщило РИА «Новости».

«Удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего не в идеологических, а в геополитических интересах», - сказал глава государства.

Он отметил, что последние террористические атаки стоят в одном ряду с проявлениями нацизма.

После Кустурица поблагодарил Путина за его личную историческую справедливость. Он также провел аналогию между бандеровцами и хорватскими ультранационалистами усташами. Президент выразил режиссеру благодарность за его позицию по конфликту на Украине.

Терроризм Режиссер Владимир Путин
02 апреля 2024, 19:56
Певцу Шарлоту продлили арест до 23 апреля
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Арест певца и блогера Эдуарда Шарлота продлили до 23 апреля. Об этом сообщил Кировский районный суд Самары.

«Продлено содержание [Эдуарда Шарлота] под стражей до 23 апреля», - отметили в сообщении.

Его обвинили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Ранее Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Вернувшегося в Россию певца задержали в Пулкове 22 ноября. Против него возбудили уголовное дело. Исполнитель «отметился» сожжением российского паспорта в Армении.

Армения Уголовное дело Суд Блогеры Россия Аресты
02 апреля 2024, 16:42
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в 2024 году
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в статью о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом сообщили на сайте ГД.

Согласно документу, штрафы для частных лиц составят от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 100 тысяч, а для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Госдума планирует передать законопроект на утверждение в Совет Федерации. Инициативу поддержали в большинстве фракций. Депутаты также потребовали повысить профессионализм газовых служб, которые часто проводят поверхностные осмотры в жилье.

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, которые не пускают газовщиков в дома, создают реальную опасность для себя и других жильцов. Парламентарий поддержала идею об увеличении штрафов за недопуск специалистов в квартиры.

Штрафы Госдума РФ Депутаты

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