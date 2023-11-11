Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году

По ее словам, самые небольшие отпускные получат сотрудники, которые решат отдохнуть в январе.

«Для выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты отпусков средний дневной заработок исчисляется за прошлые календарные 12 месяцев. Из этого следует, что чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускных получат работник», - сказала Астаева.

Адвокат рекомендовала брать отпуск в те месяцы, где дополнительных праздничных или выходных дней не предусмотрено. Этот момент можно уточнить в производственном календаре.

«Уже сейчас понятно, что в январе их всего 17, а больше всего придется работать в июле и октябре - 23 дня. Соответственно, выгоднее брать отпуск на июль и октябрь», - заключила Астаева.

Ранее россиянам дали совет, как определиться с лучшим местом для отдыха в ноябре.