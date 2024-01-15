Россиянам рассказали, когда могут не назначить пенсию

За назначением пенсии специалист рекомендовал обращаться заранее, лучше всего за месяц до наступления пенсионного возраста.

«Это позволит специалистам фонда провести предварительную работу - обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе Социального фонда и необходимых для своевременного и правильного назначения выплат», - рассказал Соловьев.

Социальный фонд может отказать в страховой пенсии в ряде случаев. Причиной отказа может послужить нехватка пенсионных баллов или недостаточный трудовой стаж. В 2024 году для получения страховой части пенсии необходимо не менее 15 лет стажа и не менее 28,2 балла ИПК.

В России 1 февраля пройдет вторая волна индексаций социальных выплат. Повысится размер материнского капитала за рождение первого ребенка и выплаты для Героев России и Героев Труда.