Россиянам рассказали, когда лучше покупать елку

Специалисты отметили: чтобы дерево простояло долго, оно должно быть ровным, с одной макушкой, ствол - достаточно толстым и без трещин. Ветви у качественной елки гибкие, иголки - насыщенного изумрудного цвета. Если растереть в руках несколько ее хвоинок, можно ощутить характерный запах.

Лучше попросить упаковать елку в пластиковую сетку - так меньше шансов, что она пострадает при переноске. А дома перед установкой и украшением новогоднего дерева стоит ненадолго - максимум часа на три - поставить его в прохладное место, чтобы оно адаптировалось к теплу постепенно.

Ранее дизайнер интерьеров Диана Тараканова посоветовала в преддверии Года Дракона украсить елку красными бантами с длинными хвостами. А вот гирлянды для стволов, дождик и мишура, по ее словам, удешевят вид дерева.

Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря - если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.