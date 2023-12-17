17 декабря 2023, 08:07

Россиянам рассказали, когда лучше покупать елку

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Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря — если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили: чтобы дерево простояло долго, оно должно быть ровным, с одной макушкой, ствол - достаточно толстым и без трещин. Ветви у качественной елки гибкие, иголки - насыщенного изумрудного цвета. Если растереть в руках несколько ее хвоинок, можно ощутить характерный запах.

Лучше попросить упаковать елку в пластиковую сетку - так меньше шансов, что она пострадает при переноске. А дома перед установкой и украшением новогоднего дерева стоит ненадолго - максимум часа на три - поставить его в прохладное место, чтобы оно адаптировалось к теплу постепенно.

Ранее дизайнер интерьеров Диана Тараканова посоветовала в преддверии Года Дракона украсить елку красными бантами с длинными хвостами. А вот гирлянды для стволов, дождик и мишура, по ее словам, удешевят вид дерева.

Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря - если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Новый год
17 декабря 2023, 05:25
Россиянам рассказали о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой
РИА «Новости»
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У мошенников появились новые способы краж с использованием пятитысячных купюр. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленник может представиться сотрудником Центробанка и уговорить человека проверить подлинность новых купюр через специальное приложение «Банкноты Банка России».

«Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов», - объяснил юрист.

Но нередко аферисты работают в открытую - они ходят по квартирам под видом соцработников, предлагая поменять старые банкноты на новые, которые оказываются подделкой. При этом преступники заодно могу и оградить квартиру.

Ранее россиян предупредили о необходимости соблюдать ряд правил во время оплаты покупок при помощи QR-кода. Нужно обратить внимание, кто указан в качестве покупателя, а также безопасности транзакции. Злоумышленники могут использовать фейковые QR-коды со встроенными вирусными ссылками.

Банки Мошенничество Кражи Деньги
17 декабря 2023, 04:01
Сексолог объяснила сложности бурного примирительного секса
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Не все пары способны найти решение конфликта в «примирительном сексе», многие испытывают трудности с настраиванием на романтический лад после ссор и обид. Это нормально, считает сексолог Ольга Василенко. Об этом эксперт написал в авторском блоге в Telegram-канале.

«Вы не роботы, чтобы брать и резко все забывать перед сексом! И это нормально, что у вас возникают сложности во время близости после ссоры. Это только в фильмах актеры после ссор и обидных оскорблений срывают с себя одежду и занимаются бурным сексом», - пояснила сексолог.

Психолог считает, что иногда нужно «отстать от себя». Это нормально, если после ссор и обид нет желания близости. Многим нужно поговорить и выяснить причины конфликта.

Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет указали, что для них важна сексуальная жизнь. Исследование ВЦИОМ показало, что 51% хотели бы заниматься сексом чаще.

Фильмы Секс Актеры психология
17 декабря 2023, 02:00
Запертого на месяц без воды и еды кота спасли в Красноярске
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Кота, который почти целый месяц был заперт в квартире в Красноярске, спасли. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Участковый смог найти человека, который открыл дверь.

По данным Ura.ru , животное отвели к ветеринару. Состояние кота оценили как очень тяжелое.

«Ждут анализы», - сообщили журналисты.

Питомец остался в квартире один после смерти хозяйки. Неравнодушная жительница дома услышала вопли животного и стала подкармливать его через щель в двери. Попасть внутрь женщина не могла. Она звонила полиции, однако ситуация не менялась - кота никто не выпустил.

Питомец продолжал скрестись в дверь и «плакать как ребенок». Женщина даже хотела купить квартиру, чтобы спасти животное. Но риелтор заявил, что у него нет ключей.

Ранее волонтеры вызволили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Добровольцы несколько дней дежурили в музее и поймали животное сачком.

Спасатели Коты Красноярский край
16 декабря 2023, 18:35
Судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок
РИА «Новости»
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на посещение детских площадок и школ лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Документ опубликовали в электронной базе ГД.

Если закон примут, судимым за педофилию запретят выезжать за установленные судом пределы территории и посещать предназначенные для детей и подростков заведения, в том числе медицинские, спортивные, санаторно-курортные и культурные организации. Исключение сделают для поднадзорных, у которых есть дети, если тем необходимо сопровождение.

Авторы проекта пояснили, что судимые за педофилию граждане могут представлять опасность для несовершеннолетних.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителями и тренерами. По ее словам, людям, имеющим криминальное прошлое, можно дать возможность преподавать в школах и университетах. Благодаря этой инициативе многие бывшие заключенные получат шанс на новую жизнь, указала Волынец.

Дети Школы Педофилы Запреты

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