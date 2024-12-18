18 декабря 2024, 03:34

Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

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Так называемые дополнительные коммунальные услуги не входят в перечень обязательных платежей. Жители России могут их не оплачивать, заявил в беседе с РИА «Новости» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень», - объяснил он.

Эксперт рекомендовал внимательно проверять договор с управляющей компанией, чтобы в нем не было информации о таких дополнительных услугах. Если их занесли в платежки, то оплачивать их необязательно.

Бондарь отметил, что для отказа от таких услуг нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или поставщику конкретной услуги.

В то же время большая часть услуг в квитанциях требует обязательного платежа. В таких случаях отказаться от оплаты базовых услуг нельзя.

Ранее россиян предупредили, что в почтовых ящиках можно найти поддельные квитанции за ЖКУ.

Поэтому нужно быть внимательнее и не отдавать деньги аферистам, воспользовавшись оплатой по QR-коду.

ЖКХ Законы Россия Деньги
17 декабря 2024, 19:31
Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада
РИА «Новости»
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В Москве и Подмосковье вечером 17 декабря начался снегопад. Синоптики предупредили, что в столице и области в ближайшее время сильно похолодает.

Холод придет в столичный регион по меньше мере на двое суток. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов по Цельсию, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Сильный снегопад привел к ухудшению видимости на московских дорогах. Пробки достигли восьми баллов, но ситуация может усугубиться.

В некоторых округах Подмосковья утром в понедельник снежный покров достиг 27 сантиметров, в уборке улиц и дворов задействовали 74% коммунальной техники региона.

Погода Снегопад Погода в Москве
16 декабря 2024, 19:51
В России с 1 января подорожают водка и коньяк
РИА «Новости»
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Стоимость самой дешевой водки в России с 1 января 2025 года превысит 300 рублей. Данные об этом привели в приказе Минфина.

Судя по тексту документа, минимальная цена водки с 1 января составит 349 рублей за 0,5 литра, а коньяка - 651 рубль за тот же объем.

До 472 рублей за 0,5 литра увеличится стоимость бренди и прочих спиртных напитков, произведенных из виноградного, винного, плодового, кальвадосного, коньячного, вискового и ромового дистиллятов.

Российское правительство в целях борьбы с нелегальным производством алкоголя с 2015 года устанавливает минимальные цены на спиртное крепостью более 28%.

Ранее замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина сообщила, что с 1 января 2025 года в России на 4,6% проиндексируют минимальную цену на сигареты.

Алкоголь Минфин РФ
16 декабря 2024, 19:43
В заявлении депутата Ильтякова о «рожалке» не нашли нарушений
РИА «Новости»
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Комиссия Госдумы по этике рассмотрела обращение первого зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Ксении Горячевой по поводу призыва депутата от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока рожалка работает». Результатами проверки она поделилась в Telegram-канале.

По утверждению комиссии, высказывание Ильтякова не несет оскорбительного или негативного подтекста, а является «просторечным изречением».

«Вся эта история показала гораздо более важную вещь - общество перестает молча терпеть такие заявления», - отметила парламентарий.

Горячева не согласилась с выводом комиссии по этике. Она выразила надежду, что подобные эпизоды отразятся на результатах будущего голосования, ведь их не забудут в обществе.

Также депутат напомнила, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности, а не швыряться бездумно просторечиями.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков позволил высказаться о так называемой работе «рожалки», когда выступал против абортов с целью повышения рождаемости в России

Госдума РФ Женщины Депутаты
16 декабря 2024, 14:06
Писатель Тимур Нигматуллин из Астаны стал лауреатом «Русской премии» в номинации «Проза» за 2024 год
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Книга «Я не вру, мама» Тимура Нигматуллина в стиле метамодернизма была в числе 591 заявки из 55 стран на соискание «Русской премии» в уходящем году. Внутри участники разбиты на номинации «Проза» и «Поэзия». Литературный конкурс проводится среди авторов, пишущих на русском языке и проживающих вне Российской Федерации.

В финал прозаической номинации вышли семь участников. При этом Казахстан представляли двое - Тимур Нигматуллин и Илья Одегов. От Беларуси Хелена Побяржина и Елена Трофимчук и по одному писателю на Киргизию, Данию и Грузию – Даниэль Бергер, Егор Фетисов и Анастасия Хатиашвили соответственно.

В Москве 11 декабря объявили лауреатов премии, где писатель из Астаны Тимур Нигматуллин занял третье место в крайне представительном творческом соревновании. Неформальная «золотая медаль» у Хелены Побяржиной за роман «Валсарб», а «серебряную» авторитетное жюри присудило Даниэлю Бергеру и его роману «Кофе с перцем».

Мы попросили призера от казахстанской русскоязычной литературы ответить на несколько вопросов.

- В интервью о своем творчестве вы акцентируете «оставаться человекам - главный посыл всего». Что для вас быть человеком? - Это самое, наверное, сложное и в то же время самое легкое. Сложное - если потерял совесть. Легкое если сохранил ее. По-казахски это звучит «Адам бол». Вот Адам бол и есть «быть человеком».

- Вам нравится учеба без обязательств. А обязательства перед кем самые жесткие? - Если отвечу, что перед совестью, то может показаться, что я что-то натворил и все время каюсь. Отвечу, что обязательства самые жесткие только перед временем.

- Как вы восприняли «бронзовую медаль» в «Русской премии» морально и материально? - С волнением и радостью. С прогулкой по ночной Москве. С поздравлениями близких мне людей. С ощущением того, что текст, написанный в пандемию, завернул в старинный особняк на Волхонке и продолжился уже там, под звуки джаза. И все это в предновогодние дни. Поэтому материальная сторона отдает мелодией «Праздник к нам приходит».

- Вы пишите на других языках кроме русского? - Пишу. Я пишу стихи на испанском, но моя жена - переводчик с испанского - говорит, что это нечитаемо и практически непереводимо. Поэтому это стихи пока в стол.

- Как вы понимаете метамодернизм? - Примерно как наше интервью. Я говорю, вы записываете, потом дополните, отрежете, от основы останется пара предложений. Только имена и фамилии будут настоящими. Возможно, в моей фамилии одна Л будет отсутствовать.

- Ваши главные книги детства «Два капитана»» и «Граф Монте-Кристо». А есть знаковая книга зрелых лет? - Есть. «Рукопись, найденная в Сарагосе». Я ее читаю с 14 лет, и на данный момент это единственная книга, которую я пытаюсь более 30 лет дочитать хотя бы до середины.

Тимур Нигматуллин родился в городе Целиноград в 1980 г. Обучался в железнодорожном техникуме (ныне Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж транспорта и коммуникаций» г. Астаны). Посещал МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «история» и режиссерские курсы в КазНАИ им. Т. Жургенова.

Он лауреат двух премий международного конкурса «Шабыт» в номинации «Литература». Прошел авторский онлайн-курс Ильи Одегова по писательскому мастерству «Литпрактикум.база», обучался в Институте Сервантеса в Испании. Автор романов «Я не вру, мама», «1916. Волчий кош» является генеральным директором логистической компании «Sklados Kazakhstan».

Международный литературный конкурс «Русская премия» учрежден в 2005 году для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержки русскоязычных писателей за пределами России. Задачи конкурса - открытие новых талантливых имен, поддержка русского языка и литературы в других странах, повышение роли литературы в обществе. За 12 лет существования «Русской премии» (2005–2017 гг.) ее лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира.

С 2024 года учредителем премии является Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР). Литературный конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Призовой фонд составляет 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации - 1 млн. руб. Второго и третьего места - по 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Работы финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли: Максим Амелин (председатель жюри) - поэт, переводчик, издатель; Татьяна Толстая - прозаик, эссеист, преподаватель; Евгений Абдуллаев - поэт, прозаик, критик, переводчик (Узбекистан); Дмитрий Воденников - поэт, эссеист, преподаватель; Иван Саверченко - литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь; Абузар Багиров - писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН; Сергей Беляков - писатель, историк, критик; Татьяна Соловьева - критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».

Как показывают цифры и факты, «Русская премия» пользуется популярностью. Даже после заметного перерыва на конкурс отправлено на 66 заявок больше, чем в предыдущий раз. Художественное слово на русском языке производит смыслы и остается востребованным.

Лауреатами «Русской премии» среди казахстанцев становились Михаил Земсков (за 2005 год, сборник повестей и рассказов «Алма-атинские истории»; псевдоним этого автора Иван Глаголев), Леон Костевич (2007-й за повесть «Графиня, я стрелялся на дуэли!»), Юрий Серебрянский (2010-й за повесть «Destination. Дорожная пастораль»), Илья Одегов (2013-й, за сборник повестей и рассказов «Тимур и его лето»).

Еще Михаил Земсков за 2016-й год получил специальный приз «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (руководство Открытой литературной школой в Алматы).

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