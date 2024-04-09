Россиянам рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

По словам парламентария, аферисты используют запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договора от имени своей жертвы.

«Сегодня одной из основных целей мошенников, которые звонят вам, являются не только ваши данные, но и запись вашего голоса, содержащего ответ „да“. Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово „да“ может быть использовано против вас», - пояснил Немкин.

Он добавил, что злоумышленники стараются спровоцировать своих собеседников на озвучивание кодового слова или фразы «я подтверждаю». Чем больше фраз запишут мошенники, тем больше у них будет возможностей использовать голос жертвы в преступных целях. Например, для одобрения перевода средств с банковой карты. Немкин посоветовал россиянам вообще не отвечать на незнакомые номера. А если отвечать, то фразами «алло», «слушаю вас» или вообще молчать, пока звонивший не представится.

Депутат также посоветовал подключить СМС-оповещение ко всем операциям со счетами и определитель номера к мобильному телефону.