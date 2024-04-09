09 апреля 2024, 03:52

Россиянам рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

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Самые простые слова, сказанные человеком по телефону, могут быть использованы против него в мошеннической схеме. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Антон Немкин.

По словам парламентария, аферисты используют запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договора от имени своей жертвы.

«Сегодня одной из основных целей мошенников, которые звонят вам, являются не только ваши данные, но и запись вашего голоса, содержащего ответ „да“. Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово „да“ может быть использовано против вас», - пояснил Немкин.

Он добавил, что злоумышленники стараются спровоцировать своих собеседников на озвучивание кодового слова или фразы «я подтверждаю». Чем больше фраз запишут мошенники, тем больше у них будет возможностей использовать голос жертвы в преступных целях. Например, для одобрения перевода средств с банковой карты. Немкин посоветовал россиянам вообще не отвечать на незнакомые номера. А если отвечать, то фразами «алло», «слушаю вас» или вообще молчать, пока звонивший не представится.

Депутат также посоветовал подключить СМС-оповещение ко всем операциям со счетами и определитель номера к мобильному телефону.

Банки Мошенничество Депутаты
09 апреля 2024, 02:45
Показ фильма с Иваном Ургантом потребовали запретить
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где в главной роли снялся телеведущий Иван Ургант. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александо Сокуров - русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой*», - написал он.

Кинолента должна выйти на экраны в этом году, причем закрытый показ уже состоялся в прошлом году. В основе сюжета картины - рассказ советского писателя Юрия Казакова.

Бородин требует не выдавать прокатное удостоверение фильму, полагая, что нужно помешать Урганту зарабатывать на российских зрителях.

После начала специальной военной операции телеведущий публично осудил ее на своей странице в соцсети, а потом удалил публикацию.

Солодовников также не поддержал действия российских властей, но при этом продолжил снимать фильмы в России. Фонд режиссера Александра Сокурова отметился тем, что еще в 2021 году призывал к разделу страны на несколько государств.

*Признана в России иностранным агентом.

Кино Фильмы Россия Иван Ургант Минкультуры РФ Иноагенты
09 апреля 2024, 00:07
Большинство россиян признались, что придумали дизайн интерьера сами
«Одноклассники»
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Большинство россиян продумывают дизайн интерьера при ремонте самостоятельно, не привлекая специалистов. Поэтому спрос на тематические статьи и видеоролики в интернете заметно вырос. К таком выводу пришли сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» в ходе исследования.

Компании опросили более 3600 россиян из всех регионов страны. Они выяснили, что 72% опрошенных когда-либо делали ремонт, 14% собираются заняться им в ближайшее время. Еще 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывали дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% воспользовались услугами дизайнеров.

Спрос на контент, касающийся дизайна интерьера, значительно вырос. В марте 2024 года охват таких статей и роликов вырос в два с половиной раза по сравнению с мартом прошлого года. Количество публикаций на эту тему тоже увеличилось - более чем в полтора раза.

«В основном читают статьи и смотрят видео по этой тематике женщины в возрасте 30-35 лет, когда у людей уже есть возможность делать ремонт», - сообщили в компании.

Самый популярный вид контента о планировании интерьера - статьи с личным опытом и ошибками, их читают 46% опрошенных. Также популярны видеоуроки и мастер-классы, лайфхаки, и практические инструкции по составлению плана ремонта. Около 18% россиян читают статьи о трендах в дизайне интерьера, а 12% - вдохновляющие истории успеха.

Опрошенные также рассказали, что самое сложное в ремонте. Около 57% считают, что сложнее всего накопить денег на перестройку жилья, 44% при планировании ремонта боятся столкнуться с перерасходом средств, а 28% опасаются недоделок. Среди других популярных страхов: большая трата времени и сил, непрофессионализм и ошибки исполнителей.

Исследования Интернет Женщины Деньги Ремонтные работы
08 апреля 2024, 22:25
Жителей Кургана попросили запастись водой на месяц
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Жителям Кургана нужно запастись водой на месяц из-за риска затопления водозаборных сооружений. Об этом предупредил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Его обращение опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

«В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане. Поэтому нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - сказал он.

Овсянников порекомендовал использовать для запаса все имеющиеся емкости. По его словам, сейчас вода подается в Курган в нормальном режиме. При этом гендиректор уточнил, что время «запастись водой еще есть, но оно крайне ограничено».

Ранее в Курганской области ввели в режим чрезвычайной ситуации. Также началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный режим работы из-за того, что в образовательных организациях разворачивают пункты временного размещения.

Курган Паводки Курганская область Эвакуации
08 апреля 2024, 18:58
Россиян привлекут к спорту через цифровые платформы
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан России к занятиям спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», - указали в документе.

Создание цифровых платформ необходимо предусмотреть при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Доклад по реализации поручения предоставят не позже 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда.

Кремль Россия Владимир Путин

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