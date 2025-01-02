Россиянам рассказали, какие новогодние подарки нельзя вернуть в магазин

Исключением станут только товары, в которых обнаружился брак. Однако и в этом случае продавец может инициировать экспертизу, которая подтвердит, что к поломке привели не действия покупателя, подчеркнули в организации.

К подаркам, которые не удастся вернуть, относятся продукты, парфюмерия и косметика, белье, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, мебель, животные, растения, книги, драгоценные ювелирные изделия и другое.

Ранее Дед Мороз рассказал о новогодних желаниях москвичей. Жители столицы просят волшебника закрыть им ипотеку, сохранить здоровье близких людей и установить мир во всем мире.