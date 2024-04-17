Россиянам рассказали, какая доза кофе не может считаться безопасной

«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день», - сказала она.

Эксперт отметила, что злоупотребление кофеином вызывает бессонницу, тревожность, быстрый ритм сердца, тошноту, головные боли и изжогу. При этом реакция человеческого организма на разные порции кофе отличается. У кого-то одна чашка в день может вызвать вышеперечисленные проблемы.

«Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна», - объяснила специалист.

Ранее главный врач клиники «Мамма», онколог Антон Иванов рассказал, что кофе помогает в профилактике рака кожи. Также он предложил добавить в рацион семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты.