11 ноября 2023, 05:56

Россиянам рассказали, как выявить подделку на маркетплейсе

Unsplash
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Чтобы не купить подделку на маркетплейсе, нужно просканировать QR-код после получения заказа. Об этом рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Елена Райкова при беседе с агентством «Прайм».

Еще перед заказом специалист посоветовала внимательно изучать всю информацию на карточке товара. Необходимо всегда просматривать отзывы, фото и видео. Еще стоит обращать внимание на профиль продавца на торговой площадке.

При получении товара нужно его проверить на наличие маркировки «Честный знак». Через одноименное приложение можно отсканировать QR-код, который покажет все данные о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.

«Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы», - уточнила Райкова.

Она добавила, что заказ нужно не забывать оценивать и визуально. Если в нем что-то не устраивает, то в течение 14 дней можно обратиться в маркетплейс с претензией.

Магазины
11 ноября 2023, 03:46
Места в очереди за билетами на «Щелкунчик» стали продавать за 100 тысяч рублей
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Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали бить все рекорды. За место в первой сотне перекупщики стали просить уже 100 тысяч рублей, сообщил RT.

По словам стоящих в очереди людей, место в первой сотне предлагают по цене от 100 тысяч рублей. А вот стоимость места в середине стоящих уже дешевле.

«Перекупщики готовы продать места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей», - рассказали очевидцы.

Ранее жители Москвы пожаловались на многочасовую очередь в театр. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди, стоимость которых варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Столичная прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.

Источник «360» сообщил, что стоящей за билетами на балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. К театру вызывали скорую помощь. Из-за повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра решило ввести специальный график продаж билетов.

Театры Москва 2023
10 ноября 2023, 23:03
Политика Малова внесли в реестр иноагентов
РИА «Новости»
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Минюст РФ пополнил список иноагентов новыми именами, в их числе оказался псковский политик Алексей Малов*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В публикации указали, что иноагентами признали политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*.

По данным Минюста Колдобский* «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России, участвовал в создании материалов иноагентов. Он работал корреспондентов в иностранном интернет-издании.

Малов*, который сейчас живет за пределами России, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и их политике.

Кроме того, в реестр иноагентов включили издания «Гроза»** и «Кедр медиа»**.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов журналистку Линор Горалик*. политолога Андрея Пионтковского* и экономиста Андрея Илларионова*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Россия Иноагенты
10 ноября 2023, 19:52
Юбилейный спектакль «Ревизор» сыграют в Малом театре в Москве 14 ноября
Freepik
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Юбилейный спектакль «Ревизор» сыграют на основной сцене Государственного академического Малого театра 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В театре подчеркнули, что пьеса принадлежит к числу произведений, на которых основан его репертуар.

«„Ревизор“ был впервые показан в Малом в 1836 году; роль Городничего сыграл Михаил Щепкин, и его исполнение до сих пор считается эталонным. Нынешняя постановка была осуществлена в 2006 году», - отметили в Малом театре.

Спектакль пользуется большим успехом и стал важным событием в культурной жизни столицы. Кроме того, в 2007 году «Ревизор» удостоили премии Правительства России.

Остроумный и красочный спектакль создали Юрий Соломин и Василий Федоров. А режиссеры с заботой подошли к авторскому замыслу и духу самого театра.

Декорации Александра Глазунова, а костюмы - Константина Шамрина. Их сделали в лучших традициях учреждения. Музыка Григория Гоберника придает «Ревизору» дополнительное остроумие.

Ранее систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре.

Театры Актеры Москва 2023
10 ноября 2023, 17:49
«Тупо повышают ставку». Миронов призвал уволить главу Центробанка
РИА «Новости»
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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

«С какого перепугу у нас Центральный банк независим от органов власти? Давайте он будет зависим хотя бы от президента России», - возмутился Миронов.

По его мнению, регулятор вместо того, чтобы контролировать курс рубля, и стремления сделать доступными кредиты и инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, занят только одним единственным делом.

«Они только тупо повышают ключевую ставку. А я напомню, что механизм повышения ключевой ставки, который активно использует ЦБ РФ, прямо рекомендован Международным валютным фондом. МВФ равно США», - указал депутат.

Соединенные Штаты, продолжил Миронов, хотят угробить экономику России и всю страну в целом. А Минфин и ЦБ РФ, по его оценке, работают в «эту пользу».

Отдельно он обратил внимание, что в ЦБ ранее выступали против обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Но президент Владимир Путин издал соответствующий указ , что благотворно сказалось на курсе рубля.

«Президент эти сказки (Центрального банка) воспринимает очень критически и делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожи Набиуллиной», - заключил депутат.

В конце октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки , подняв ее с 13% до 15% годовых. Тогда в регуляторе обратили внимание, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ней с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

США ЦБ РФ Россия

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