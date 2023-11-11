Россиянам рассказали, как выявить подделку на маркетплейсе

Еще перед заказом специалист посоветовала внимательно изучать всю информацию на карточке товара. Необходимо всегда просматривать отзывы, фото и видео. Еще стоит обращать внимание на профиль продавца на торговой площадке.

При получении товара нужно его проверить на наличие маркировки «Честный знак». Через одноименное приложение можно отсканировать QR-код, который покажет все данные о качестве, составе, стране происхождения и безопасности товара.

«Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы», - уточнила Райкова.

Она добавила, что заказ нужно не забывать оценивать и визуально. Если в нем что-то не устраивает, то в течение 14 дней можно обратиться в маркетплейс с претензией.