28 февраля 2024, 04:47

Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах с помощью бутылки воды

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Россияне могут сэкономить на оплате коммунальных услуг десятки тысяч рублей в год. Об этом рассказал заместитель генерального директора Росводоканала Оренбурга Алексей Марков в интервью aif.ru.

Для того, чтобы сэкономить коммунальных услугах, надо изменить повседневные привычки. Например, принимать душ вместо ванны и выключать кран во время чистки зубов.

Уменьшить счета за воду поможет правильная сантехника: аэраторные насадки на кран, двухкнопочный смыв для унитаза, краны с гусаком или термостатом.

«Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объемный тяжелый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объем значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше», - добавил эксперт.

По словам Маркова, современные стиральные и посудомоечные машины используют меньше воды. Кроме того, важно следить за состоянием сантехники - протечки увеличат счета. Также надо вовремя подавать показания и проверять счетчики. В противном случае расчет будет проводиться по общедомовому счетчику, что значительно увеличит размер выплат.

Ранее москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Рубль ЖКХ Интервью Деньги
27 февраля 2024, 22:22
Экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в ЦКБ Москвы
Пресс-служба МВД
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Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант»со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Собеседники журналистов пояснили, что в конце прошлой недели Черняков попал в больницу с инсультом. Несмотря на все усилия врачей, предприниматель умер в реанимации. Похороны и церемония прощания пройдут в Центральной клинической больнице столицы в среду, 28 февраля.

Уроженец Москвы и выпускник столичного института химического машиностроения Черняков начал свою карьеру в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, на базе которого в 1991 году создал свое НПО «Космос».

Основным профилем работы компании стала реализация уникальных достижений владельца в области строительства дорог. Черняков получил 25 патентов на работу подземных трасс, многоярусных путепроводов, а также на вещества, защищающие покрытия от износа и внешней среды.

Знакомство с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым помогло НПО стать участником строительства участка Третьего транспортного кольца в районе тоннеля в Лефортове, возведении тоннельно-транспортного пересечения Сущевского вала и Шереметьевской улицы, реконструкции Ленинградского проспекта и других крупных дорожных строек города.

В 2015 против Чернякова завели уголовное дело по подозрению в хищениях при строительстве комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде. После в деле появились обвинения в мошенничестве, связанном с кредитом БМ-банка и невыплате зарплат.

К тому времени предприниматель уже жил в Лондоне. Юристы финансовой организации добились ареста его недвижимости в ряде стран мира. Недовольный решением суда Черняков переехал в Польшу, где по запросу России в 2017 году его арестовали. Спустя два года в заключении он согласился на добровольную экстрадицию.

Преследование по уголовным делам прекратили в связи с истечением срока давности. Полной реабилитации защитники предпринимателя добиться не успели.

Уголовное дело Строительство Россия Бизнес
27 февраля 2024, 21:44
Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Усмана Баратова, арестованного главу узбетского землячества «Ватандош», внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

В январе Баратов распространил в социальных сетях оскорбительную запись в отношении участников спецоперации на Украине. Пост заметили военкоры и обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на действия автора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления бойцов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Баратова под стражу на два месяца. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, но в феврале Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

На фоне скандала представители узбекской диаспоры в Москве заявили, что Баратов не имеет к ним никакого отношения.

Уголовное дело Терроризм Военные Экстремизм Узбекистан Следственный комитет России Москва
27 февраля 2024, 19:05
Эндокринолог назвала 5 причин всегда пить теплую воду
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Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом «Российской газете» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

По ее словам, чашку теплой воды на голодный желудок стоит включить в список ежедневных утренних привычек. Более того, пить теплую воду стоит и в течение дня.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства», - рассказала она.

Выбор именно теплой воды предпочтителен по нескольким причинам: 1. Улучшает кровообращение и метаболизм; 2. Стимулирует работу ЖКТ; 3. Компенсирует ночное обезвоживание, произошедшее через дыхание и испарение; 4. При добавлении лимона уменьшает отеки и улучшает цвет лица; 5. Очищает организм от токсинов.

Важно отметить, что вода с добавлением лимона не рекомендована людям с язвенными болезнями, эрозиями, ГЭРБ или рефлюксом, предостерегла эндокринолог.

Еще одно значимое преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды заключается в уменьшении объема съеденной пищи, что способствует нормализации веса.

«Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище», - добавила она.

Нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков.

Нормализация водного баланса поможет справиться с данной проблемой.

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом « Российской газете » рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Еда Болезни Диеты
27 февраля 2024, 18:40
Стала известна дата прощания с актером Эрнстом Романовым
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Прощание с актером Эрнстом Романовым состоится в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова 29 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет с 11:30 до 13:45.

Народный артист России Эрнст Романов скончался 25 февраля на 88-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино. Многие поклонники запомнили его по образам из лент «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». О причинах смерти актера не сообщалось.

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