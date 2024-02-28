Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах с помощью бутылки воды

Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант»со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Собеседники журналистов пояснили, что в конце прошлой недели Черняков попал в больницу с инсультом. Несмотря на все усилия врачей, предприниматель умер в реанимации. Похороны и церемония прощания пройдут в Центральной клинической больнице столицы в среду, 28 февраля.

Уроженец Москвы и выпускник столичного института химического машиностроения Черняков начал свою карьеру в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, на базе которого в 1991 году создал свое НПО «Космос».

Основным профилем работы компании стала реализация уникальных достижений владельца в области строительства дорог. Черняков получил 25 патентов на работу подземных трасс, многоярусных путепроводов, а также на вещества, защищающие покрытия от износа и внешней среды.

Знакомство с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым помогло НПО стать участником строительства участка Третьего транспортного кольца в районе тоннеля в Лефортове, возведении тоннельно-транспортного пересечения Сущевского вала и Шереметьевской улицы, реконструкции Ленинградского проспекта и других крупных дорожных строек города.

В 2015 против Чернякова завели уголовное дело по подозрению в хищениях при строительстве комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде. После в деле появились обвинения в мошенничестве, связанном с кредитом БМ-банка и невыплате зарплат.

К тому времени предприниматель уже жил в Лондоне. Юристы финансовой организации добились ареста его недвижимости в ряде стран мира. Недовольный решением суда Черняков переехал в Польшу, где по запросу России в 2017 году его арестовали. Спустя два года в заключении он согласился на добровольную экстрадицию.

Преследование по уголовным делам прекратили в связи с истечением срока давности. Полной реабилитации защитники предпринимателя добиться не успели.