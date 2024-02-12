12 февраля 2024, 11:52

Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников

РИА «Новости»
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Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Об этом «360» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

По его словам, большую часть мошеннических действий проводят методом социальной инженерии.

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке, через социальные сети, слитые базы данных. Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку», - сказал Ефимов.

Если кто-то из близких или знакомых стал жертвой, то нужно узнать как можно больше информации о ситуации.

«Предупредите о возможной афере. Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте. Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушным», - добавил он.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры.

Мошенничество Россия
12 февраля 2024, 11:46
Москва заняла 15-е место в рейтинге самых заснеженных городов
РИА «Новости»
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В рейтинге городов России с самым высоким снежным покровом Москва заняла пятнадцатую позицию. Высота снега в столице достигла 60 сантиметров. Об этом сообщил сайт Gismeteo.

Лидером рейтинга, по данным погодного портала, стал Саранск. Высота снежного покрова в столице Мордовии составила 96 сантиметров. На втором месте оказалась Казань с 92 сантиметрами, а замкнул тройку Ульяновск, где зафиксировали 75 сантиметров снега.

Высота сугробов в Москве стала рекордной за эту зиму. Столько снега в столице выпало впервые за 10 лет , с 2013 года.

В конце предыдущей недели «заток арктического воздуха» принес в Москву 20-градусные морозы. С 9 по 11 февраля столбики термометра опускались ночью до -15…-20 градусов.

В ближайшее время в Москве пройдет снег, местами ледяные дожди, возможна гололедица. Город накроет теплый атмосферный фронт.

Рейтинги Россия Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 11:29
Депутаты поддержали законопроект о гражданских женах участников СВО
РИА «Новости»
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Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали законопроект о правовом статусе гражданских жен участников спецоперации, предоставлении им льгот и выплат в случае гибели бойцов. Информацию об этом опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Заседание профильного комитета прошло 12 февраля. Депутаты обсудили законопроект и рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

«Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 21 февраля 2024 года для рассмотрения в первом чтении», - постановил комитет.

Председатель комитета Павел Крашенников, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас внесли проект изменений в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в конце января. Они предложили признавать супругами погибших или пропавших без вести участников СВО их сожительниц, распространять на них положенные в таких случаях льготы и выплаты. Гражданские жены смогут добиться присвоения такого статуса через суд, если супруги жили вместе более трех лет или не менее одного в случае наличия ребенка.

В Балашихе семьям участников СВО предоставили скидки на отдых в парках Пехорка, Ольгинский и Пестовский. Они смогут внести только половину стоимости.

Законы Госдума РФ Военные
12 февраля 2024, 11:11
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вторника
РИА «Новости»
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Оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 13 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сегодня и завтра в некоторых районах мегаполиса пройдет ледяной дождь и ожидается налипание мокрого снега. Аналогичное метеопредупреждение касается и Московской области.

Кроме того, желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана, который также продлится до 21:00 вторника.

Ранее синоптик предупредил , что в понедельник, 12 февраля, в Москву придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов.

Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах. При необходимости пересаживаться на городской транспорт. Аккуратными следует быть и пешеходам.

Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 11:04
Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на украинских военнопленных
РИА «Новости»
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Идею о включении в обмен пленными останков российского государственного деятеля Петра Столыпина предложили «террористы-эксгуматоры». Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он назвал происходящее «кощунственной иронией». Слуцкий отметил, что Столыпина убили анархисты-террористы в Киеве.

«И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически „выставить на торги“ его останки. Укрофашистскому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры», - подчеркнул он.

Политик добавил, что эти террористы дошли до осквернения могил великих русских людей.

Столыпина захоронили на территории Киево-Печерской лавры. Как напомнил RT , глава Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко призвал включить в обменный список останки политика. Он указал на то, что в российской земле захоронены «украинские известные деятели». Их, по мнению Остапенко, можно обменять на останки Столыпина.

Россия Киев Леонид Слуцкий ЛДПР

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