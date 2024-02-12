Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников

По его словам, большую часть мошеннических действий проводят методом социальной инженерии.

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке, через социальные сети, слитые базы данных. Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку», - сказал Ефимов.

Если кто-то из близких или знакомых стал жертвой, то нужно узнать как можно больше информации о ситуации.

«Предупредите о возможной афере. Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте. Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушным», - добавил он.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры.