Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

По его словам, в первую очередь нужно заранее позаботиться о приобретении летней резины, чтобы не стоять в очередях в магазинах весной.

«Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном - мойте машину чаще и она ответит вам улыбкой», - посоветовал автоэксперт.

Если машина долгое время простояла на месте, то Хайцеэр посоветовал проверить состояние аккумулятора и подвески.

«В советское время машину во время длительной стоянки ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии. Проверьте количество фреона в кондиционере, если он установлен в машине», - добавил он.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал россиянам не торопиться с сезонной сменой шин.