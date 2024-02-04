04 февраля 2024, 03:13

Россиянам рассказали, как не потерять жилье из-за цифровой подписи

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Многие договоры можно заключить не выходя из дома с помощью электронной цифровой подписи, но это может быть и на руку мошенникам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Адвокат напомнил, что электронную подпись в России приравняли к собственноручной. В виде файла ее можно хранить на любом носителе. Однако, если он не достаточно защищен, то подпись может попасть в руки третьих лиц. Тогда аферисты смогут заключать договоры купли-продажи без ведома владельца подписи.

«Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности», - пояснил он.

Данилов рекомендовал хранить носитель подписи в надежном месте, а также никому не говорить пароли. Через МФЦ можно установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия, добавил адвокат.

Юрист Вадим Дерюжинский ранее рассказал, какими возможностями обладает усиленная квалифицированная электронная подпись.

Адвокаты Россия МФЦ
04 февраля 2024, 02:49
Москвичка рассказала, почему стала жить в подъезде с тремя детьми
Читайте нас в: Google Новости
Многодетная мать помогла мужчине, а в итоге оказалась в подъезде одного из столичных жилых домов. Подробности случившегося женщина рассказала в беседе с «Известиями».

По словам москвички, ей позвонил риелтор и попросил ее приехать в Волоколамск на суд, чтобы помочь беженцу с Украины.

«Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте», - уточнила она.

Женщина отметила, что никаких документов в суде она не подписывала и стала жертвой обмана. Ей заплатили за полгода проживания в квартире. Вот только после этого у нее больше не было возможности попасть в свое жилье. Таким образом, матери ничего не оставалось, как вместе с тремя детьми спать прямо в подъезде.

За аренду квартиры москвичке обещали почти 2,5 миллиона рублей, но она смогла получить на руки лишь чуть больше половины от этой суммы. Чтобы снова вернуться в свою квартиру, женщина готова вернуть эти деньги. Однако адвокат мужчины сообщил, что поселившийся в квартире человек имеет право не впускать ее обратно.

По данным прокуратуры, жительница Москвы сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас ее определили в социальную гостиницу до выяснения обстоятельств.

Дети Женщины Москва
04 февраля 2024, 00:34
Спавшая с мумией мужа россиянка дышала трупным ядом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу, какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу , какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

«Если тело разлагалось, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, и это все страшно и опасно. Последствия разложения - это все очень неприятно», - отметил специалист.

Он добавил, что находившиеся в одном помещении с трупом люди получали трупный яд в микродозах, нанося серьезный вред своему здоровью. Аналогичное воздействие на организм имеют пары мышьяка или ртути. Женщине, повезло, что она выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

Дети также получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого отца, а значит у них могло сложиться искаженное представление о реальности. Женщина усугубила свои проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее стало известно, что жительницу Ленобласти, которая больше трех лет хранила дома мумию покойного мужа, отправили к психиатру.

Ее четырех детей изъяли из семьи.

Дети Ленинградская область Семья Женщины
03 февраля 2024, 22:49
Брошенные гробы с трупами нашли на кладбище в Кургане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Брошенные гробы обнаружили на кладбище в Кургане. Их уже захоронили. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

В горадминистрации отметили, что сотрудники кладбища в микрорайоне Зайково провели захоронение брошенных гробов на кладбище. Правоохранители проводят по данному факту проверку.

Профильные ведомства и организации по поводу обстоятельств появления брошенных гробов комментариев не давали.

На кладбище обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале, писало Ura.ru.

Ранее вандал раскидал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Курган
03 февраля 2024, 22:33
Многодетная мать сдала квартиру и поселилась в столичном подъезде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Москвичка сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там диван, матрас, шкафы и кресло, предметы первой необходимости.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав этой семьи.

Сейчас москвичка с детьми находятся в социальной гостинице, как рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении», - отметил омбудсмен.

По предварительной информации, ранее москвичка сдала свою квартиру на полгода из-за финансовых трудностей, арендовав другую для себя и детей. Но позднее хозяева попросили ее съехать, а к себе она не смогла вернуться, так как жильцы потребовать вернуть деньги. Она решила обосноваться с детьми в подъезде.

Дети Прокуратура РФ Семья Москва

Новости по теме