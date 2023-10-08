Россиянам рассказали, как можно законно снимать и публиковать на YouTube соседей

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По его словам, граждане могут размещать видеозаписи в социальных сетях и YouTube, если они получили на это разрешение у тех, кого они снимали. В противном случае они нарушат статью 152.1 Гражданского кодекса РФ.

Депутат добавил, что существует еще статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за публикацию чужой информации.

Ранее адвокат Татевик Чугурян рассказала, чем может грозить сбор краснокнижных грибов. Она напомнила, что за их уничтожение и повреждение россиянам выпишут штраф. В случае продажи охраняемых грибов через интернет злоумышленникам может грозить до пяти лет тюрьмы.