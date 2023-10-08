Россиянам рассказали, как можно законно снимать и публиковать на YouTube соседей
Россияне могут законно выкладывать в Сеть видеоролики со своими соседями при соблюдении одного важного условия. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, граждане могут размещать видеозаписи в социальных сетях и YouTube, если они получили на это разрешение у тех, кого они снимали. В противном случае они нарушат статью 152.1 Гражданского кодекса РФ.
Депутат добавил, что существует еще статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за публикацию чужой информации.
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