Россиянам рассказали, как избежать похмелья наутро после новогодней ночи

Чтобы избежать утреннего похмелья, нужно чаще вставать из-за праздничного стола и двигаться - гулять или танцевать. Между подходами к еде нужно делать перерывы и контролировать количество выпитого алкоголя.

Если не удалось избежать похмелья, нарколог посоветовал пить как можно больше воды и принять лекарство от головной боли.

Справиться с похмельем поможет минеральная вода и сладкий чай. Обязательно нужно позавтракать и поспать, это восстановит энергию.