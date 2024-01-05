Россиянам рассказали, как без стресса выйти на работу после праздников

В первую очередь, врач посоветовала восстановить привычный график. Еще лучше - не отказываться от него даже во время праздников. Большое количество алкоголя и пищи тоже не идут на пользу. Лучше сходить погулять или провести активные и спортивные дни.

Но главное в данном случае - понять, почему мысли о работе вызывают стресс. Возможно, стоит пересмотреть отношение к ней или даже сменить.

«Нужно пересмотреть отношение к работе, попытаться понять, что вам там не нравится и почему вы хотели бы отодвинуть выход на работу, а не приблизить этот момент», - отметила психолог.

Существующие на работе конфликты нужно решить, а, если не устраивает зарплата, стоит подумать, что сделать для ее увеличения. Возможно, переквалификация сделает человека счастливее. Каникулы, по словам Смолярчук, это «момент встречи с собой».

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