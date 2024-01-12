12 января 2024, 04:14

Россиянам рассказали, из-за чего можно потерять льготы

Pixabay
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Лишиться льгот и субсидий россияне могут из-за невнимательности, сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев. Он напомнил, что некоторые преференции необходимо регулярно подтверждать, а другие можно потерять из-за неуплаты.

Соловьев отметил, что субсидии на оплату жилищно-коммуннальных услуг могут потерять неплательщики: чтобы ее сохранить, необходимо своевременно погашать долги и сообщать об изменении места жительства, если оно происходит.

Другим примером юрист назвал льготу на парковку, которую предоставляются многодетным семьям в Москве. Соловьев напомнил, что для ее сохранения нужно раз в три года подтверждать свой статус.

Через похожую процедуру приходится проходить и некоторым категориям инвалидов, чтобы иметь преференции.

«Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат», - отметил он.

Рискуют потерять льготы малоимущие и безработные, если они перестанут соответствовать строгим критериям.

Ранее президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке.

Льготы
11 января 2024, 21:32
Банки проверят из-за жалоб застройщиков на ограничение выдачи ипотеки
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В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости», что проверят эти обращения.

В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости» , что проверят эти обращения.

Со вступления в силу нового закона об ипотечном кредитовании банки начали ограничивать выдачу льготных кредитов на покупку жилья. Жилищные ссуды в рамках госпрограмм стали выдавать только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, либо повысили процентные ставки.

«В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке», - ответили агентству на вопрос о поступивших жалобах.

Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке - по новому закону он составит 30%. Изменения вступили в силу 11 января 2024 года.

Банки Льготы Законы Россия Ипотека Льготная ипотека
11 января 2024, 21:15
Участок трассы «Каспий» в Астраханской области закрыли из-за непогоды
РИА «Новости»
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Участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Астраханской области закрыли для движения автомобилей из-за снега с дождем. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работают шесть единиц спецтехники. Четыре пункта обогрева и одну точку временного размещения привели в готовность, уточнили в ведомстве. Ограничение на движение транспорта действует до 00:30 минут 12 января (11 января, 23:30 по московскому времени).

Водители не могут передвигаться на территории Черноярского и Енотаевского районов на участке 1100-1220 километр. Автомобилистов также предупредили о возможном обледенении трассы из-за непогоды.

Жителям Москвы также сообщили о неблагоприятных погодных условиях. Утром в четверг столица оказалась в теплом секторе, на город обрушились снег и метели, а дороги покрыл гололед. К концу недели в регион вернутся аномальные морозы.

Дороги Погода Водители
11 января 2024, 18:32
Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни артиста и худрука Малого театра Юрия Соломина. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина - тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России», - отметил Путин.

Президент назвал Соломина великим актером, настоящим творцом и создателем, хранителем легендарных традиций русского классического театра. По словам главы государства, худрук Малого театра получил высочайшее признание и всенародную любовь благодаря беззаветному, подвижническому служению делу, внутреннему достоинству и порядочности.

После смерти Соломина остались замечательные творческие работы, а также светлая память о нем как о талантливом и удивительно доброжелательном человеке, заключил Путин.

Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. По словам внучки артиста, он тихо умер во сне. Возможной причиной смерти худрука Малого театра назвали почечную недостаточность, возникшую после инсульта и кровоизлияний в мозг.

Прощание с Соломиным состоится 15 января. Траурная церемония пройдет на исторической сцене Малого театра.

Россия Театры Владимир Путин Актеры
11 января 2024, 18:09
Акция в поддержку белгородцев прошла на выставке «Россия» в Москве
Pxhere
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На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в День Белгородской области прошла акция в поддержку жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Представители других субъектов, посетители и дирекция выставки поддержали белгородцев открытками в форме сердца и тюльпанами. На стендах регионов появились надписи: «Белгород, наши сердца - с вами!». Цветы преобразили стенд области на выставке.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», - подчеркнул белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Гости выставки «Россия» написали слова поддержки и пожелания на открытках и опустили их в специальные тубы на стенде региона.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В знак поддержки местных жителей в Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади. Во многих других регионах отказались от новогодних ночных гуляний и фейерверков.

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