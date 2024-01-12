Россиянам рассказали, из-за чего можно потерять льготы
Лишиться льгот и субсидий россияне могут из-за невнимательности, сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев. Он напомнил, что некоторые преференции необходимо регулярно подтверждать, а другие можно потерять из-за неуплаты.
Соловьев отметил, что субсидии на оплату жилищно-коммуннальных услуг могут потерять неплательщики: чтобы ее сохранить, необходимо своевременно погашать долги и сообщать об изменении места жительства, если оно происходит.
Другим примером юрист назвал льготу на парковку, которую предоставляются многодетным семьям в Москве. Соловьев напомнил, что для ее сохранения нужно раз в три года подтверждать свой статус.
Через похожую процедуру приходится проходить и некоторым категориям инвалидов, чтобы иметь преференции.
«Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат», - отметил он.
Рискуют потерять льготы малоимущие и безработные, если они перестанут соответствовать строгим критериям.
Ранее президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке.