Россиянам рассказали, из-за чего можно потерять льготы

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Соловьев отметил, что субсидии на оплату жилищно-коммуннальных услуг могут потерять неплательщики: чтобы ее сохранить, необходимо своевременно погашать долги и сообщать об изменении места жительства, если оно происходит.

Другим примером юрист назвал льготу на парковку, которую предоставляются многодетным семьям в Москве. Соловьев напомнил, что для ее сохранения нужно раз в три года подтверждать свой статус.

Через похожую процедуру приходится проходить и некоторым категориям инвалидов, чтобы иметь преференции.

«Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат», - отметил он.

Рискуют потерять льготы малоимущие и безработные, если они перестанут соответствовать строгим критериям.

Ранее президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке.