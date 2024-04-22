22 апреля 2024, 03:43

Россиянам рассказали, что нужно для хорошей пенсии

РИА «Новости»
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В 2024 году для получения страховой пенсии нужно минимум 15 лет стажа и 28,2 балла пенсионного коэффициента. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Число пенсионных баллов зависит от начисленных взносов во время работы и длительности трудового стажа. За каждый год работы начисляют максимум 10 баллов, в 2024 годы один балл стоит 133,05 рубля, напомнил юрист.

Виноградов добавил, что в 2025 году минимальным будет 30 баллов. При необходимости пенсионные баллы можно докупить, отметил юрист. Такой услугой могут воспользоваться неработающие граждане, а также специалисты, ведущие частную практику.

В мае планируется повышение пенсии отдельным категориям граждан. Размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов.

Пенсия Пенсионеры Работа
22 апреля 2024, 04:14
Вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС в Орске
РИА «Новости»
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Проверку жалобы вдовы участника СВО о невыплате компенсации за ЧС в Орске инициировала прокуратура Оренбургской области. Видео с заявлением пострадавшей от наводнения горожанки появилось накануне в Сети.

На видео вдова участника СВО пожаловалась на бездействие властей и заявила, что после наводнения в домах нет водоснабжения, а ей не выплатили компенсацию за ЧС.

«По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов», - сообщили в прокуратуре.

Власти затопленного Орска ранее заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города упал до 509 сантиметров. От паводковых вод освободились 928 домов с приусадебными участками. Подтопленными в Орске остаются 786 домов.

Урал Наводнения Видео Женщины Реки Наводнение в Оренбургской области
22 апреля 2024, 03:36
Ученые дали советы, как женщине средних лет испытать оргазм
Freepik
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Женщины среднего возраста могут вернуть себе удовольствие от секса, а также достичь полноценного оргазма. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Пол мнению исследователей, с возрастом в женском организме происходят изменения, которые приводят к снижению чувствительности клитора из-за уменьшения кровотока к нервным окончаниям.

При этом ученые считают, что этот процесс можно замедлить и смягчить. Например, специалисты посоветовали использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Также, по словам ученых, нужна регулярность: чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь.

Порнозвезда Энни Найт, которая известна как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила о намерении переспать с 365 мужчинами. В прошлом году Найт вступила в интимные отношения с 300 мужчинами. В 2024 году женщина решила побить этот рекорд и увеличить число партнеров на 20%. Уже к середине февраля звезда переспала с 70 людьми.

Отношения Женщины Ученые
22 апреля 2024, 02:59
Энцефалитные клещи проснулись в России
РИА «Новости»
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На территории России начали просыпаться клещи, в том числе энцефалитные. По всей стране к медикам с укусами клеща обратились около четырех тысяч человек, сообщили в эфире Первого канала.

Известно, что клещи переносят около 10 различных вирусов, среди них опасные для человека боррелиоз и энцефалит. Укус такого членистоногого чреват необратимыми последствиями для организма.

Защитить себя от заболевания можно, сделав прививку. Энцефалитные клещи встречаются не только в лесу или на садовых участках, они водятся и в городской черте, в высокой траве и кустарнике. В периоды высокой активности нужно принимать меры предосторожности.

Первые случаи укусов в ряде регионов страны зарегистрировали в марте. Пик активности приходится на конец апреля - начало мая, предупредили специалисты. Перед выездом на природу в этот период рекомендовали обрабатывать одежду и открытые участки кожи репеллентом.

Природа Одежда Первый канал Россия Вирусы человека
22 апреля 2024, 01:00
Шестидневная рабочая неделя началась в России
РИА «Новости»
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В России началась шестидневная рабочая неделя. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая.

После первомайских праздников россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

Первого мая в России празднуют День весны и труда, в городах проходят праздничные мероприятия. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

Во время празднования Дня Победы россияне будут отдыхать четыре дня. День Победы отмечают во всех странах, пострадавших во время Второй мировой войны. Всего в последнем месяце весны 11 нерабочих дней. Из 31 календарного дня - 20 рабочих.

Праздники Россия

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