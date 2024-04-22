Россиянам рассказали, что нужно для хорошей пенсии

Число пенсионных баллов зависит от начисленных взносов во время работы и длительности трудового стажа. За каждый год работы начисляют максимум 10 баллов, в 2024 годы один балл стоит 133,05 рубля, напомнил юрист.

Виноградов добавил, что в 2025 году минимальным будет 30 баллов. При необходимости пенсионные баллы можно докупить, отметил юрист. Такой услугой могут воспользоваться неработающие граждане, а также специалисты, ведущие частную практику.

В мае планируется повышение пенсии отдельным категориям граждан. Размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов.