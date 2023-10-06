Россиянам рассказали, что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 7 октября

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Покровскую родительскую субботу принято отмечать в первую субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы, который празднуют 14 октября. Из-за этого день поминовения всегда разный, в этом году он выпал на 7 октября.

Дни памяти усопших проходят по субботам, потому что на седьмой день недели воскрес Иисус Христос. Из-за этого накануне нужно молиться о поминовении души всех «благочестно скончавшихся человеков».

Как сообщили авторы публикации, в Покровскую родительскую субботу нельзя устраивать шумных праздников и поминать мертвых с горячительными напитками. Также не следует ходить на пышные вечеринки, дискотеки, гулянья и другие развлекательные мероприятия.

Помимо этого, в такой день непозволительно плохо говорить о мертвых. Мстить, думать о мести и желать плохого живым тоже не следует.

Также в Покровскую родительскую субботу категорически запрещено поминать тех, кто свел счеты с жизнью.

Ранее россиянам рассказали, как нужно зажигать свечи в храме. Как правило, свечи надо покупать в лавке, там они освящены по всем правилам. Лучше всего их приобретать в том религиозном месте, где запланирована молитва. Правильно свечи ставить до начала или после службы. Зажигать следует от лампадки или других горящих свечей, спички и зажигалки использовать нельзя.

Православные верующие отмечают в октябре Покровскую родительскую субботу - день поминовения усопших. О том, что нельзя делать в такой день рассказала газета «Известия».