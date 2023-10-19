Россиянам рассказали, что нельзя делать в Фомин день 19 октября

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Исходя из народных верований, в такой день не следует хвастаться количеством скопленных сбережений и доходом, иначе деньги потеряются. Помимо этого нельзя лениться и долго валяться в кровати, чтобы не навлечь беду. В старину даже больные старались поработать в Фомин день.

На Руси апостола Фому считали защитником запасливых и бережливых. В связи с этим в его праздник люди стараются не совершать спонтанные покупки и не тратить деньги впустую. Также запрещено отказывать в милостыне или любой помощи. Жадные и скупые могли привлечь несчастье, нищету и болезни.

Ранее христиан призвали не «заряжаться бесовской энергией обидчиков». По словам патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сейчас люди находятся в благополучных условиях, однако жизнь иногда бросает вызовы, несущие агрессию в себе.

Каждый год 19 октября православные верующие чтят память апостола Фомы - единственного из учеников Христа, который с недоверием отнесся к рассказам о его воскрешении. В этом году событие выпало на четверг. Что нельзя делать в Фомин день рассказала газета «Известия».