Россиянам рассказали, чем грозит отказ пустить в квартиру газовщика

Она напомнила, что в апреле в России в пять раз увеличили штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы. Для физических лиц он составил от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных - от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но штраф - это не единственная возможная санкция. За отказ от проверки газоснабжения человеку могут отключить газ.

«Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф», - рассказала Нельга в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что проверка газового оборудования - важная мера безопасности, и пренебрегать ей не стоит.