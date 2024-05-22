22 мая 2024, 04:24

Россиянам рассказали, чем грозит отказ пустить в квартиру газовщика

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Отказ пустить в квартиру газовщика для проверки оборудования может привести к крупному штрафу. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.

Она напомнила, что в апреле в России в пять раз увеличили штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы. Для физических лиц он составил от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных - от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но штраф - это не единственная возможная санкция. За отказ от проверки газоснабжения человеку могут отключить газ.

«Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф», - рассказала Нельга в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что проверка газового оборудования - важная мера безопасности, и пренебрегать ей не стоит.

Штрафы Газ Россия Квартиры
22 мая 2024, 04:49
Православные 22 мая отметят Николин день
РИА «Новости»
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Православные сегодня отмечают Николин день. Этот праздник — день памяти святого Николая Чудотворца, прообраза Деда Мороза. Поэтому отмечать его надо по-доброму: помогать ближним и не обижать слабых.

В православном календаре два праздника, посвященных Николаю Чудотворцу: Никола Зимний (19 декабря) и Никола Вешний (22 мая). В конце весны православные отмечают день Перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар.

Верующие просят Святителя Николая о здоровье, справедливости и заступничестве. Святой считается покровителем путников и детей.

В Николин день стоит посетить храм и поставить свечку в память о Чудотворце. Кроме того, в этот день надо стараться совершать добрые поступки - например, раздавать милостыню нищим. А вот обижать слабых нельзя. Запрещается кричать на детей, бить животных и убивать пауков.

В Николин день на Руси устраивали праздники для детей и гулянья для взрослых. В этот день принято было посещать баню. А если с утра умыться росой, то считалось, что весь год будет веселым.

Ранее священнослужитель Савченко рассказал, о чем молятся Николаю Чудотворцу.

Праздники Священники РПЦ Православие
22 мая 2024, 01:57
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба в России
РИА «Новости»
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Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение никаба может вызвать недовольство российских мусульман. Это создаст новые очаги напряженности в обществе.

Эти попытки можно будет расценить как нарушение норм светского права и Конституции страны, которая гарантирует гражданам РФ право на свободное вероисповедание, заявил он в интервью РБК.

«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», - сказал он.

По его словам, совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсудить эту инициативу с властями. При этом он добавил, что организация «не пропагандирует ношение никаба в современном обществе».

Муфтий считает, что в условиях светского государства нужно соблюдать общепринятые религиозные правила. Следует выбирать одежду, которая соответствует требованиям ислам, но при этом не вызывает негатива у окружающих.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предупредил, что такие радикальные меры могут вызвать возмущение у исламского общества.

Женщины Россия Ислам
21 мая 2024, 19:36
Возможности для новых партнерств и стартапов. Каким будет РИФ в этом году
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Главный весенний IT-форум РИФ пройдет в этом году 27–29 мая на площадке пансионата «Лесные дали» в Подмосковье. Он станет площадкой для демонстрации достижений и новинок, созданных в России.

Российский интернет-форум объединяет отрасль много лет, в 2024-м он состоится уже в 28-й раз и вновь соберет представителей бизнеса, государства и IT-сообщества для продуктивного общения, обмена опытом и экспертизой.

Участие в РИФ дает множество возможностей и по поиску новых партнеров, сотрудников и клиентов, и для демонстрации инновационных продуктов рынку.

По мнению исполнительного директора РАЭК, организатора РИФ Екатерины Демкиной, одна из главных особенностей РИФ - это живое общение.

Для отраслевого взаимодействия предусмотрели нетворкинг с представителями ФОИВ, РОИВ и бизнеса, будут различные квизы, квесты и викторины, мастер-классы и питчинг стартапов.

«За один РИФ можно запланировать десятки проектов и коллабораций на год вперед», - подчеркнула Демкина.

Участие в РИФ принимают не только тысячи уже состоявшихся специалистов, представляющих все сегменты цифровой экономики, но представители органов власти, PR- и HR-специалисты, маркетологи и аналитики и, что важно, студенты, которые решили связать свою жизнь с IT-сферой.

Организатором РИФ-2024 выступает РАЭК, поддержку оказывают Минцифры России и АНО «Цифровая Экономика», а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

«В этом году РИФ познакомит участников с достижениями российской IT-отрасли и объединит лидеров цифровой экономики на одной площадке для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации бизнеса, достижения технологического лидерства и возможностей МСБ в IT-сфере», - отметил организатор РИФ, директор РАЭК Сергей Гребенников.

Интернет
21 мая 2024, 18:57
Умер генконструктор НПО автоматики Дерюгин
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Участвовавший в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2» генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сообщаем с прискорбием, что после продолжительной болезни 21 мая генеральный конструктор НПО автоматики Дерюгин Сергей Федорович ушел из жизни», - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что Дерюгин внес большой вклад в развитие ракетной техники. С его имением связано серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2» и успешная разработка ряда морских ракетных комплексов.

Дерюгин, добавили в корпорации, решал наиболее актуальные и сложные задачи создания ракетной техники, хорошо ориентировался в производственных ситуациях, обладал широкой инженерной эрудицией и быстро принимал оптимальные и правильные решения.

Ракеты Роскосмос

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