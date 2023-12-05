05 декабря 2023, 03:32

Россиянам раскрыли имена ведущих «Голубого огонька 2024»

Unsplash
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Россиянам назвали имена знаменитостей, выбранных на роли ведущих новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Съемки передачи прошли в студии «Мосфильм».

«За один день снимали несколько артистов - на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни - потом их монтируют к нужным артистам», - сказано в публикации.

В новогоднем шоу участвовала не только «старая гвардия», но и новые талантливые исполнители. Известно, что своими номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц. Так он прокомментировал слухи о том, что настоящая причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию - съемки в «Голубом огоньке» к Новому году.

Россия Новый год Телевидение
05 декабря 2023, 00:19
СК попросили проверить сериал «Слово пацана» после убийства школьника в Иркутске
Unsplash
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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», чтобы выяснить, не пропагандируют ли они насилие и опасный образ жизни для подростков. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнила о гибели 15-летнего школьника в Иркутске. На мальчика напала толпа подростков на остановке общественного транспорта. Его ударили ножом в область сонной артерии.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом „Слово пацана“, который был пересмотрен не один раз преступниками - подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала „Слово пацана“ внушают ужас», - пояснила Останина.

Парламентарий добавила, что еще раньше были опасения, что подростки, посмотревшие этот сериал, могут начать романтизировать преступность. Теперь они воплотились в реальности, подчеркнула она.

Ранее сериал «Слово пацана» пытались выдать за причину нападения на детей в городе Снежинске Челябинской области. В местных социальных сетях распространяли сообщения, что якобы неизвестные группы избивали школьников. Местные жители опровергли эту информацию.

Роскомнадзор Сериалы Госдума РФ Депутаты Следственный комитет России
04 декабря 2023, 19:13
Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC
Freepik
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Москва стали лидером среди городов стран БРИКС по зонам зеленых пространств. Об этом сообщила старший аналитик Московского урбанистического форума (МУФ) Маргарита Коровина.

Она объяснила, что такая тенденция связана с большим количеством природных территорий в административных границах городов. Кроме того, по ее словам, особенное внимание уделяют тем районам, где ведут озеленение.

«Оно проходит преимущественно в местах, которые по разным причинам нагреваются больше, чем остальные», - добавила Коровина.

Аналитик подчеркнула, что масштабная застройка в городах и наличие промышленных территорий, безусловно, развивают экономику городов и страны, однако это также существенно влияет на экологию и климат.

Аналитический центр МУФ определял качество городского развития зеленых зон в странах БРИКС вместе с коллегами из фонда «Росконгресс» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Такую экспертизу назвали «Оценка урбанизации городов БРИКС» и посвятили ее устойчивому развитию экологии.

Эксперты с помощью индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) вычисляли и сравнивали два показателя: долю площади, на которой находится здоровая растительность города, а также долю деревьев в озеленении.

Ранее стало известно, что масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы.

Москва 2023 Парки
04 декабря 2023, 18:55
Верховный суд разрешил конфисковать авто у супругов за нарушение ПДД
РИА «Новости»
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Конфискация автомобиля у нарушителя ПДД считается законной, несмотря на то, что транспортное средство может быть совместным имуществом супругов. При этом муж или жена виновника могут потребовать выплату своей доли и подать отдельный иск. К такому выводу пришел Верховный суд, сообщили «Известия».

В октябре 2022-го Звениговский районный суд в Марий Эл признал виновным мужчину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, он управлял авто без прав. По итогу ему назначили 400 часов обязательных работ, повторное лишения прав на два года и 11 месяцев, а автомобиль конфисковали.

Мужчина потребовал пересмотреть приговор, так как машина находилась в долевой собственности и принадлежала не только ему, но и его жене. Шестой кассационный суд жалобу удовлетворил, отменив конфискацию автомобиля и обращении его в доход государства.

Но затем заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде, указав, что конфискация автомобиля представляет безальтернативную меру уголовно-правового характера. По словам Ткачева, тот факт, что машины находится в совместной собственности не должно препятствовать ее конфискации или конфискации доли, принадлежащей виновному.

Верховный суд согласился с таким мнением и сделал вывод, что у кассационного суда не было оснований для отмены приговора. В частности, при вынесении решения в Шестом кассационном суде не учли, что статья, по которой конфисковали машину, не имеет ограничений относительно режима собственности.

Суд Россия Машины
04 декабря 2023, 18:49
Победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве назвали победителей премии Николая Островского, которая вручается выдающимся горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Номинантов поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме людей с инвалидностью, которые участвуют в развитии культуры города, награду получают и те, кто поддерживает их и помогает им.

В числе победителей - художник Юрий Гаврин, ведущий актер Театра мимики и жеста Сергей Родин, литератор Петр Воротынцев, поэт Владимир Вшивцев, фотограф Оксана Смидович, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова и многие другие не менее талантливые жители столицы.

«Поздравляю всех победителей! Желаю здоровья и сил, вдохновляться и вдохновлять других», - добавил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа.

Инвалиды Сергей Собянин конкурсы Москва 2023

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