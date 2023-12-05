Россиянам раскрыли имена ведущих «Голубого огонька 2024»

Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Съемки передачи прошли в студии «Мосфильм».

«За один день снимали несколько артистов - на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни - потом их монтируют к нужным артистам», - сказано в публикации.

В новогоднем шоу участвовала не только «старая гвардия», но и новые талантливые исполнители. Известно, что своими номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц. Так он прокомментировал слухи о том, что настоящая причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию - съемки в «Голубом огоньке» к Новому году.