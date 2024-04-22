Россиянам раскрыли идеальный рецепт маринада для шашлыка

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«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», - рассказала она.

Эксперт отметила, что ананас содержит в себе бромелайн, он способствует расщеплению волокон мяса. Также хороший маринад получается с томатным соусом и уксусом, желательно натуральным.

«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины», - сказала Соломатина.

Еще диетолог предложила использовать луковый маринад. На Кавказе часто маринуют мясо таким образом, это очень полезно, отметила женщина.

Ранее стало известно, что чугунный мангал считают самым долговечным , потому что он очень прочный. Оптимальная высота изделия должна быть 20-25 сантиметров.