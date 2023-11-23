Россиянам пригрозили штрафами за публикацию материалов иноагентов

Он обратил внимание, что и постановление правительства на этот счет, и ведомственный приказ уже готовят.

«Мы сейчас получили полномочия - предупреждения, то есть некой профилактики», - пояснил Свириденко.

Если никакой реакции на предупреждения не последуют, добавил он, то нарушителю грозит штраф в 300-500 тысяч рублей. Замминистра предупредил, что наказание может оказаться и более суровым.

«Потом мы можем дойти и до дальнейшего развития этого института вплоть до… Там уже как повезет», - сказал Свириденко.

Он пояснил, что речь идет об аффилированных с иноагентами людях. Мера также коснется любых способов распространения материалов иностранных агентов - через книги, интернет или мессенджеры. Неважно, умышленно ли поддерживают внесенных в соответствующий реестр лиц или нет.

«В конце ноября приказ подпишет министр. И мы уже будем [его] применять. Сейчас просто направляем письма [с предупреждением]», - сказал замглавы Минюста.