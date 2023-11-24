Россиянам предложили давать дополнительный выходной при ЧС

С момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошло три месяца: 23 августа самолет Embraer Legacy, на котором он летел из Москвы Санкт-Петербург, разбился в Тверской области. Катастрофа уже обросла слухами и мифами, основной лейтмотив которых зачастую один — Пригожин жив.

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Буквально на днях, 21 ноября, в одном из связанных с бизнесменов Telegram-каналов появилось, казалось бы, ничем не примечательное сообщение.А 23 ноября, ровно спустя три месяца после гибели основателя ЧВК «Вагнер», там же опубликовали еще один пост: «Бойцы ЧВК „Вагнер“ идут вперед живыми и мертвыми - Евгений Пригожин». Именно эта публикация снова спровоцировала слухи, что предприниматель жив. Их всегда строят на основе известных о Пригожине фактов и приправляют догадками.Принимавший участие в спецоперации в рядах «вагнеровцев» боец утверждал, что Евгений Пригожин и один из сооснователей ЧВК Дмитрий Уткин никогда не летали одним самолетом. Но после катастрофы Росавиация публиковала список пассажиров, которые находились на борту Embraer Legacy. И оба руководителя «Вагнера» в нем числились. В качестве еще одного вероятного подтверждения того, что Пригожин может быть жив, называют отсутствие видео из аэропорта, где он находился вместе с Уткиным перед полетом.После крушения самолета «Московский комсомолец» лишь написал, что борт осматривали перед тем, как он взлетел. И якобы там находились два посторонних человека. Вместе с первым самолетом в воздух подняли второй, и он тоже, по имеющимся данным, принадлежал Евгению Пригожину. Бизнес-джет какое-то время кружил в небе, а потом успешно приземлился, по информации Flightradar, в Азербайджане. Кто был на борту, неизвестно. Но СМИ писали, что пассажиров на земле встретил спецназ.Масла в огонь подлили слухи, что основателя ЧВК «Вагнер» видели в Мали - дескать, он попался на глазам местным жителям еще 25 августа. Источники этих сведений весьма сомнительные.Известно, что Пригожин был любителем конспирации: использовал двойников, ненастоящие паспорта, носил парики и прибегал к другим методам маскировки. Поэтому в Сети предполагают, что он жив и вообще не летел на Embraer Legacy. Об обратном говорят результаты молекулярно-генетических экспертиз. По ним удалось установить личности всех 10 погибших в самолете, в том числе и бизнесмена.Падал самолет, на котором летел Пригожин, практически в прямом эфире. Данные о ЧП появлялись стремительно, и их мгновенно растиражировали. Быстро опубликовали список пассажиров, кадры с места крушения и рассказы очевидцев. Вряд ли это можно считать основанием для того, чтобы предполагать отсутствие предпринимателя на борту или тот факт, что он не погиб в катастрофе. Но тем не менее в Сети хватаются и за такую соломинку. После крушения Embraer Legacy все кому не лень вспоминали, что Пригожин уже погибал. В 2019 году СМИ распространили сведения о разбившемся самолете, которым летел основатель ЧВК «Вагнер». Позже версию о его смерти признали недействительной.Все предположения насчет судьбы Евгения Пригожина смело можно отнести к домыслам и теориям. Его гибель, как и смерть Уткина, официально подтвердили в Следственном комитете. В октябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» привел данные из доклада главы СК Александра Быстрыкина: в телах погибших в авиакатастрофе обнаружили осколки гранат.