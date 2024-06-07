Россиянам предложили дать еще один официальный выходной

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу - сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», - сказал он.

Котяков дал интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

В начале года депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью «Российской газете» заявил, что в нижней палате парламента уже работают над этим вопросом. Кроме того, он предложил сделать рабочим 8 января, чтобы перенести этот выходной на 31 декабря.

Ранее Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 14,8%, а также создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью.