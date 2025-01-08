Россиянам посоветовали отказаться от гаджетов для полноценного отдыха

По ее словам, для этого нужно отказаться от гаджетов и не проводить много времени в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Головной мозг не отдыхает и получает еще большую стимуляцию за счет как раз экрана, за счет того, что перелистывается, серфится интернет, и таким образом происходит еще большее напряжение», - объяснила специалист.

Не только взрослые, но и дети перенапрягаются из-за гаджетов, когда не знают, чем себя занять.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна - телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его. И, конечно, фиксировать время. У детей есть родительский контроль, а вот у родителей его нет. И поэтому здесь мы можем рассчитывать только на осознанность человека», - добавила эксперт.

При этом на каникулах важна смена деятельности - уход в одну из крайностей даст ощущение измотанности.

Она посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня «не суперактивности».

«Можно же не выходя из дома поиграть с детьми в какие-то настольные игры - они могут быть достаточно спокойные. Это может быть просмотр фильма. То есть активность может быть разной, важно, чтобы она чередовалась. Чтобы не было, что-либо все праздники мы бежим активно, либо лежим на диване, и тогда это даст действительно полноценное ощущение отдыха», - заключила эксперт.

Возвращение к работе после долгих праздников может стать настоящим испытанием , считает медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова. Она посоветовала принять тот факт, что окончание выходных способно вызвать стресс.