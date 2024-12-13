Россиянам посоветовали не обращать внимания на сообщения от таинственной радиостанции

В последние два дня радиостанция транслирует странные наборы букв, что в Сети восприняли как тревожный знак, потому что в прошлый раз то же самое происходило в феврале 2022 года. Парламентарий посоветовал жителям России не придавать радиосигналам большого значения.

«Предлагаю нашим людям не отвлекаться ни на жужжалки, ни на пукалки, а спокойно веселиться по поводу стремительного приближения Нового года», - отметил Журавлев.

Он добавил, что Россия обязательно одержит победу над украинской армией. Также депутат выразил надежду, что у Запада хватит «хватит мозгов», чтобы не продолжать эскалацию конфликта.

«Если не хватит, случится ядерная война, и покончено будет со всей планетой, но мы-то, русские, как говорит наш президент, попадем сразу в рай, а вот по поводу остальных сложно сказать», - подчеркнул парламентарий.

Ранее он предположил, что президент США Джо Байден с помощью разрешения Украине бить вглубь России пытался насолить своему преемнику - республиканцу Дональду Трампу. Команда американского лидера рискнула пойти ва-банк, добавил Журавлев.