13 декабря 2024, 18:52

Россиянам посоветовали не обращать внимания на сообщения от таинственной радиостанции

Unsplash
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Россиянам следует готовиться к встрече Нового года и не переживать из-за возобновления вещания загадочной радиостанции «УВБ-76». Об этом изданию «Подъем» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

В последние два дня радиостанция транслирует странные наборы букв, что в Сети восприняли как тревожный знак, потому что в прошлый раз то же самое происходило в феврале 2022 года. Парламентарий посоветовал жителям России не придавать радиосигналам большого значения.

«Предлагаю нашим людям не отвлекаться ни на жужжалки, ни на пукалки, а спокойно веселиться по поводу стремительного приближения Нового года», - отметил Журавлев.

Он добавил, что Россия обязательно одержит победу над украинской армией. Также депутат выразил надежду, что у Запада хватит «хватит мозгов», чтобы не продолжать эскалацию конфликта.

«Если не хватит, случится ядерная война, и покончено будет со всей планетой, но мы-то, русские, как говорит наш президент, попадем сразу в рай, а вот по поводу остальных сложно сказать», - подчеркнул парламентарий.

Ранее он предположил, что президент США Джо Байден с помощью разрешения Украине бить вглубь России пытался насолить своему преемнику - республиканцу Дональду Трампу. Команда американского лидера рискнула пойти ва-банк, добавил Журавлев.

Россия Новый год
13 декабря 2024, 14:10
«Кот тоже цену имеет». Юрист возмутился из-за прекращения дела Твикса
Unsplash
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Уголовное дело о гибели кота Твикса, которого выбросила из поезда проводница, прекратили. Юрист и представитель хозяина питомца Сергей Егоров рассказал 360.ru подробности расследования и причины закрытия дела.

Эксперт высказал мнение, что социальная справедливость пока не восторжествовала. Проводница осталась безнаказанной, и так и не смогла внятно объяснить, почему она просто не разбудила хозяина кота, добавил адвокат.

«Она так и не пояснила в ходе следствия <…>, почему она, зная, сколько людей в вагоне и сколько людей с животными, не удосужилась посмотреть в своем приборе, у кого животные, и не подошла, не спросила», - отметил он.

Егоров уточнил, что по результатам служебной проверки сотрудницу РЖД признали невиновной.

«Кот погибает, служебная проверка говорит, что она ни в чем не виновата, дело прекращено. Социальная справедливость у нас восторжествовала? Вопрос возникает. Я думаю, что нет» - подчеркнул он.

Юрист заявил, что по расследованию, которое шло 10 месяцев, у него осталось много незакрытых вопросов. Дело о выброшенном из вагона багаже шло бы совершенно по-другому, предположил он.

«Если бы у одного из пассажиров ноутбук за 200 тысяч взяли бы и выкинули на улицу, это что, ничего страшного? Нормально? Или багаж, целую сумку? Это же влечет за собой вред? Кот тоже цену имеет. Можно было и в этом [правовом] поле поработать», - объяснил Егоров.

Он отметил, что не знает, будет ли владелец погибшего кота обжаловать решение о прекращении дела. По его словам, следствие за все время допросило 15 человек, провело четыре экспертизы и приобщило видеозаписи.

«Мое мнение как специалиста: расследование проведено некачественно, вопросы остались», - заключил представитель хозяина Твикса.

Ранее из-за ситуации с гибелью кота компания РЖД запретила высаживать животных из поездов. Также при оформлении билета на питомца можно указать его вид, описание и кличку.

РЖД Коты Животные Поезда Следственный комитет России
13 декабря 2024, 11:37
Работодатели придумали новые способы, как удержать сотрудников
Freepik
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Дефицит сотрудников заставляет работодателей в России не только повышать зарплаты, но и пользоваться другими методами удержания сотрудников. Эта информация есть декабрьском докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», сообщило РБК.

Ряд работодателей компенсировали работникам ипотечные платежи, некоторые обеспечивают жильем сотрудников из других регионов. Также применяют разные реферальные программы, при которых сотрудник получит выплату, если привлечет нового работника в это предприятие.

В перечне стимулирующих мер также оказались предоставление бесплатного питания, оплата мобильной связи, корпоративный транспорт и улучшение бытовых условий. Часть работодателей расширили соцпакет: повысили покрытие ДМС и оплатили спортзалы.

Ранее HR-эксперт Владислав Быханов назвал январь мертвым месяцем для поиска работы. Это связано с тем, что многие начальники, принимающие финальное решение о найме, находятся в отпусках.

Банки Питание Россия Работа Зарплаты
13 декабря 2024, 09:02
Мошенники начали создавать виртуальные клоны карт с помощью шпионского ПО
Freepik
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Злоумышленники разработали новую мошенническую схему: они делают виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ВТБ, аферисты представляются жертвам сотрудниками сотового оператора и просят продлить договор на обслуживание.

Клиента вынуждают установить мобильное приложение, которое на самом деле является шпионской программой, позволяющей удаленно управлять устройством. Приложение может выглядеть как обновление антивируса, платформа оператора сотовой связи или медицинских сервисов.

После установки звонящие под предлогом подтверждения данных для продления договора требуют сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, а также ввести старый PIN-код, чтобы якобы сменить его на новый. В итоге шпионская программа активирует NFC на устройстве, и злоумышленник перехватывает данные банковской карты.

«Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», - объяснили в пресс-службе банка.

Ранее IT-эксперт Михаил Шахмурадян рассказал о мошеннической схеме похищения аккаунтов в Telegram. Злоумышленники притворяются официальными представителями платформы и просят перейти по вредоносной ссылке.

Банки Мошенничество
13 декабря 2024, 08:09
К законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов внесли поправки. В чем их суть
РИА «Новости»
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Законопроект о контроле над доходами иноагентов от их творческой деятельности в России планируют рассмотреть в Госдуме во втором чтении 17 декабря. Сейчас к документу подготовили ряд поправок. Подробнее о них сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изначально законопроект предполагал внедрение механизма , по которому зачисление доходов иноагента от творческой деятельности должно будет производиться только на специальный рублевый счет,.

Его открытие станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары, напомнил Володин. При этом возможность распоряжаться деньгами предусмотрена только при отмене иноагентского статуса.

Теперь внесенные поправки распространили это обязательство на средства иноагента не только от твороческой деятельности, но и от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду, на доходы с процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее», - подчеркнул Володин.

Госдума РФ Иноагенты

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