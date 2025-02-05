Россиянам посоветовали не надеяться на снижение цен на кофе

По его словам, цены на кофе побили рекорды: в конце января стоимость зерен превысила восемь тысяч долларов за тонну, а с 3 февраля - 8,5 тысячи. Из-за этого в мире может вырасти популярность робусты, предположил Иванов.

«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», - отметил он.

Эксперт не исключил, что некоторые люди могут даже начать отказываться от кофе в пользу чая. На фоне подорожания зерен также большее значение могут получить поставщики кофе из африканских и азиатских стран, добавил он.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко обратил внимание на подорожание картошки. Он предположил, что при дальнейшем росте цен россияне будут искать овощу более дешевую замену.