05 февраля 2025, 10:48

Россиянам посоветовали не надеяться на снижение цен на кофе

Global Look Press
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Мировые цены на кофе сорта арабика не будут снижаться в ближайшие несколько лет. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов.

По его словам, цены на кофе побили рекорды: в конце января стоимость зерен превысила восемь тысяч долларов за тонну, а с 3 февраля - 8,5 тысячи. Из-за этого в мире может вырасти популярность робусты, предположил Иванов.

«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», - отметил он.

Эксперт не исключил, что некоторые люди могут даже начать отказываться от кофе в пользу чая. На фоне подорожания зерен также большее значение могут получить поставщики кофе из африканских и азиатских стран, добавил он.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко обратил внимание на подорожание картошки. Он предположил, что при дальнейшем росте цен россияне будут искать овощу более дешевую замену.

Кофе Экономика Продукты
05 февраля 2025, 10:19
Богатые россияне чаще других не платили по ипотеке
РИА «Новости»
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Доля семей с ипотекой в России, не сумевших внести платеж по ней, увеличилась до максимума со второго квартала 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты ознакомились с данными Росстата. В них сказано, что доля не заплативших хотя бы раз в течение квартала, в июле–сентябре 2024 года выросла до 4,9%, хотя ранее она составляла 4,8%.

Примечательно, что чаще всего не платили россияне, доходы которых выше среднего.

Ранее член комитета Российской Гильдии Риелторов по ипотеке Олеся Белоглазова прокомментировала намерение ЦБ ограничить банки в выдаче ипотеки сроком более чем на 30 лет. По словам эксперта, эта инициатива никак не повлияет на ипотечный рынок. Люди часто погашают ипотечный кредит за семь-восемь лет, хотя оформляли его на 20.

До этого эксперт по недвижимости Анатолий Пысин заявил, что средний доход семьи для одобрения ипотеки на двухкомнатную квартиру в спальном районе столицы должен быть не менее 300 тысяч рублей.

Банки Рубль Семья Доходы Россия Недвижимость Кредиты Ипотека Росстат Квартиры
05 февраля 2025, 09:08
Мошенники расклеили в Москве фейковые QR-коды для «вступления в домовые чаты»
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Аферисты размещают в подъездах жилых домов в Москве и других городах фейковые QR-коды якобы для вступления в домовые чаты. С помощью них мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах», сообщил ТАСС со ссылкой на ИБ-интегратор «Информзащита».

В столице за прошлый месяц обнаружили порядка 150 таких QR-кодов.

«Ситуации с таким типом мошенничества также происходили в Твери, Калуге и Ярославле», - добавили в компании.

Чаще всего опасные объявления встречаются в домах старой застройки. По мнению экспертов, мошенники пользуются тем, что в таких зданиях живет больше пожилых людей.

Если отсканировать QR-код на объявлении, можно попасть на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники могут украсть информацию. Также при переходе по ссылке пользователю могут предложить установить вредоносное ПО, заточенное под кражу учетных данных соцсетей, приложений банков и «Госуслуг».

Ранее эксперт Николай Дмитриев посоветовал не открывать присланные незнакомцами ссылки. Также он рекомендовал в любой ситуации не паниковать и ни в коем случае никому не говорить PIN-код, CVC-код с обратной стороны карты, одноразовые SMS-коды, логины и пароли от банковских сервисов.

Госуслуги Москва QR-коды
04 февраля 2025, 21:51
Федор Конюхов прислал тревожные сообщения из сердца шторма
РИА «Новости»
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Федор Конюхов попал в мощный шторм в Южной Атлантике. Об этом сообщил штаб российского путешественника в официальном Telegram-канале.

Волны все еще продолжают бросать весельную лодку в разные стороны. Однако океан постепенно успокаивается, отметил путешественник. Шторм сорвал ветроуказатель - запасной прибор запакован в носовом отсеке, доступа к нему пока нет.

В штабе Конюхова пришли к выводу, что пик шторма уже миновал. Подробную информацию путешественник предоставит, как только появится возможность. Решение о дальнейшей судьбе проекта команда Конюхова примет после этого.

В 2023 году Федор Конюхов рассказал 360.ru о новой идее - побить собственный мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.

Информацию о шторме Федор Конюхов прислал своей команде через спутниковый терминал. Отмечается, что сообщения пришли с небольшой задержкой, по два-три предложения в каждом.

Конюхов рассказал, что волны поднялись разрушительные. Они мешают путешественнику выйти на палубу и оценить, какие повреждения получила его весельная лодка.

За прошедшие сутки лодка Федора Конюхова не менее 15 раз перевернулась через борт. Еще восемь раз судно перевернулось через нос.

Путешествия Шторм Рекорды
04 февраля 2025, 19:46
Буря столетия. Японию накрыло рекордным снегопадом, сотни школ закрыли
РИА «Новости»
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Сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщила газета Independent.

Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров.

Из-за снегопада власти закрыли около 370 школ по всему острову. Японское метеорологическое агентство предупредило, что две мощных зоны низкого давления движутся по обе стороны архипелага. Они несут в регион холодный воздух.

Агентство прогнозирует выпадение до 100 сантиметров снега на северо-западе Японии в течение следующих 24 часов. Некоторые автомагистрали уже перекрыли, в пострадавших от удара стихии районах приостановлено и железнодорожное сообщение.

В аэропортах Обихиро и Кусиро закрыли взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов на Хоккайдо отменили, что затронуло тысячи людей.

Снежная буря началась как раз в то время, когда в Саппоро на юге Хоккайдо стартовал популярный снежный фестиваль. Предполагается, что непогода сохранится на севере Японии еще около пяти дней.

Ранее сильный снегопад также оставил без света 542 населенных пункта в Новгородской области.

Школы Япония Снегопад

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