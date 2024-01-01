01 января 2024, 13:15

Россиянам посоветовали лучший завтрак на 1 января

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Оставшиеся после новогодней ночи салаты лучше доесть во время обеда. На первый в наступившем году завтрак стоит приготовить легкую пищу: кашу, бульон, творог или омлет. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что после новогоднего стола печени и желчному пузырю нужна передышка от большого количества тяжелой пищи. Поэтому все приготовленные салаты после пробуждения есть не стоит.

«Оливье или селедка под шубой - насыщенные, сложные для усвоения блюда - лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется», - заявил Тяжельников.

Врач добавил, что с салатами нужно быть особенно внимательными, так как они могут испортится и привести к серьезному отравлению.

Тяжельников добавил, что, если в новогоднюю ночь человек употребил алкоголь, из-за начавшегося обезвоживания его потянет на соленое. Свой выбор в этом случае можно сделать в пользу квашеной капусты, кисломолочных продуктов или соленых огурцов. Также необходимо пить больше воды, морсы, отвары и травяные чаи. От кофе 1 января лучше отказаться, так как он еще сильнее выводит воду из организма.

Если взрослые в обед доедят салаты, то у детей останется возможность окончательно прикончить свои сладкие подарки. Но не все содержимое ярких коробок принесет им пользу. Как рассказала в комментарии RT кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, самые вредные для детей сладости - леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Она пояснила, что они содержат много сахара, а также ароматизаторы и красители, которые могут привести к аллергии у ребенка.

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян призвала россиян отказаться от покупки майонеза и других соусов для приготовления салатов. По ее словам, самый полезный соус можно приготовить только в домашних условиях из известных ингредиентов без добавления консервантов.

Еда Россия Новый год Продукты
01 января 2024, 11:29
Россиянам рассказали о нюансах налогообложения на удаленке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главной особенностью единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников на удаленной работе является то, что в трудовом договоре необходимо прописать положение о таких условиях трудовой деятельности, иначе меру станет невозможно применить. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Линда Куркулите.

Она напомнила, что единую ставку НДФЛ в 13-15% с 1 января установили для работников российских организаций, которые оформлены на дистанционный формат.

«Одной из особенностей новой нормы является обязательная необходимость прописать положение об удаленной работе в дополнительном соглашении к договору», - сказала юрист.

Куркулите отметила, что также не стоит забывать, что Россия приостановила действие ряда положений Налогового кодекса о взимании налогов при работе в недружественных странах. Некоторым сотрудникам теперь не удастся избежать двойного налогообложения, напомнила она.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял об отсутствии предпосылок для изменения налоговой политики России в 2024 году.

Налоги Работа
01 января 2024, 09:45
«Америки не будет». Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат свое существование. Об этом сообщило издание Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», - заявлял он.

Кроме того, Жириновский отмечал, что международную повестку перечеркнут события, связанные с Ираном.

«Про Украину все позабудут, потому что Иран - это вам не Северная Корея, не Косово или Вьетнам. Здесь развернутся самые страшные события», - говорил политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Жириновский уже предрекал объединение Русского мира в 2025 году в границах Советского Союза. Он заявлял, что бывший лидер ЛДПР являлся человеком с потрясающей мудростью, который предсказывал важнейшие, эпохальные события.

Ранее «360» представил подборку самых значимых предсказаний Жириновского о будущем.

США Владимир Жириновский
01 января 2024, 09:31
Нумеролог заглянула в будущее Пугачевой и Моргенштерна
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева продолжит приезжать в Россию, однако ее триумфального возвращения в ближайшее время ждать не стоит. Таким прогнозом с изданием StarHit поделилась нумеролог Кристина Егиазарова.

«В Россию она продолжит регулярного приезжать, но яркого возвращения ждать не стоит. У Аллы Борисовны очень выраженный аркан, это настоящая энергия львицы. Такие женщины просто так не пропадут, им все прощается», - сказала она.

Егиазарова отметила, что не стоит также ждать возвращения рэпера Моргенштерна*.

«Но в скором времени россияне еще вспомнят это имя. На 2024 год у него стоит аркан славы, этот человек в нашей стране еще прогремит», - добавила Егиазарова.

Ранее стало известно, что Пугачева на протяжении долгого времени страдает от подагры.

*Алишер Моргенштерн включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Россия Алла Пугачева
01 января 2024, 05:48
Нормативная стоимость квадратного метра жилья повысилась в России с 1 января
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
С 1 января в силу вступает действие приказа Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года. Сумма установлена в размере 97,5 тысячи рублей, это на 4% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

Приказ также устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам на первый квартал 2024 года. Самые высокие показатели - для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьшие показатели в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Нормативы используют федеральные и региональные власти для расчета соцвыплат, положенных на покупку или строительство жилья.

С 1 января 2024 года изменения ждут военнообязанных в запасе. На пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Законы Строительство Россия

Новости по теме