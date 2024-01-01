Россиянам посоветовали лучший завтрак на 1 января

Он пояснил, что после новогоднего стола печени и желчному пузырю нужна передышка от большого количества тяжелой пищи. Поэтому все приготовленные салаты после пробуждения есть не стоит.

«Оливье или селедка под шубой - насыщенные, сложные для усвоения блюда - лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется», - заявил Тяжельников.

Врач добавил, что с салатами нужно быть особенно внимательными, так как они могут испортится и привести к серьезному отравлению.

Тяжельников добавил, что, если в новогоднюю ночь человек употребил алкоголь, из-за начавшегося обезвоживания его потянет на соленое. Свой выбор в этом случае можно сделать в пользу квашеной капусты, кисломолочных продуктов или соленых огурцов. Также необходимо пить больше воды, морсы, отвары и травяные чаи. От кофе 1 января лучше отказаться, так как он еще сильнее выводит воду из организма.

Если взрослые в обед доедят салаты, то у детей останется возможность окончательно прикончить свои сладкие подарки. Но не все содержимое ярких коробок принесет им пользу. Как рассказала в комментарии RT кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, самые вредные для детей сладости - леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Она пояснила, что они содержат много сахара, а также ароматизаторы и красители, которые могут привести к аллергии у ребенка.

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян призвала россиян отказаться от покупки майонеза и других соусов для приготовления салатов. По ее словам, самый полезный соус можно приготовить только в домашних условиях из известных ингредиентов без добавления консервантов.