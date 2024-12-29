Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе

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«Зарплата 4,2 миллиона работников благодаря этому увеличится, в основном бюджетной сферы. Также повысится размер ряда социальных выплат и пособий», - написал он.

Глава нижней палаты парламента добавил, что с 1 января возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Также в следующем месяце вступят в силу нормы, совершенствующие миграционное законодательство. В частности, законы о борьбе с фиктивными материнством, отцовством и браками мигрантов.

Кроме того, ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Володин напомнил об уголовной ответственности за неоднократное нарушение действующих ограничений.