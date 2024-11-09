09 ноября 2024, 05:30

Россиянам перечислили способы борьбы с курящими на балконе соседями

Unsplash
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Соседские перекуры на балконе представляют реальную угрозу здоровью, но с ними можно бороться, причем для начала стоит пожаловаться участковому инспектору или в управляющую компанию. Об этом РИА «Новости» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении», - объяснил он.

Бондарь отметил, что в подобной ситуации важно сначала попытаться мирно урегулировать ситуацию, так как соседи могут не осознавать, что причиняют кому-то неудобства. В качестве компромисса можно предложить, чтобы они курили в определенное время, когда ваши закрыты, или же выбрать другое место для курения.

Эксперт отметил, что также нужно фиксировать нарушения, отмечать даты и время, когда дым попал в квартиру.

Если не получилось разрешить возникшую проблему, то можно обратиться в Роспотребнадзор. И, наконец, последней инстанцией остается суд.

Ранее в Симферополе два погибли после того, как устроили перекур в постели.

Курение Роспотребнадзор Квартиры
09 ноября 2024, 04:02
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с «резиновыми квартирами»
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию в одной съемной квартире. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесли сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный. Предложенная ими норма предусматривает ограничение права мигрантов на получение прописки.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», - сказано в документе.

Это позволит бороться с так называемыми «резиновыми квартирами», в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество иностранцев. Кроме того, в законопроекте отметили, что при такой регистрации должны быть соблюдены права соседей, которые смогут обратиться в суд в случае их нарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организаторов незаконной миграции в России будут лишать денег , имущества и ценностей, полученных в результате такой противоправной деятельности.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Квартиры
09 ноября 2024, 03:41
Россиян предупредили о нехватке мандаринов на Новый год
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Предстоящей зимой мандарины могут стать дефицитным товаром в России. Нехватка цитрусовых может наступить из-за неурожая в Турции, сообщили «Известия».

По данным издания, неурожай в Турции привел к падению экспорта в несколько раз. Также сказалось наводнение в Испании - в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций. Такую информацию привели местные страховые компании.

Однако, на ситуацию могут повлиять поставки из Абхазии, где местные фермеры в 2024 году предрекли пик урожайности за последние 10 лет. Предположительно, цена фруктов из Абхазии в российских магазинах составит около 169 рублей за килограмм.

Ранее поставки мандаринов из Марокко в Россию почти прекратились на фоне санкций и сложной политической ситуации. Россиян предупредили о повышении цен на цитрусовые в два раза по сравнению с 2021 годом.

Турция Абхазия Россия Магазины
09 ноября 2024, 03:22
Студенткам в российском регионе начнут платить за рождение детей
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В Хабаровском крае студенткам будут выплачивать денежное вознаграждение за рождение детей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Местные депутаты поддержали инициативу. Планируется, что выплату смогут получить девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. При этом они должны учится очно в высших учебных заведениях.

Объясняя необходимость такого нововведения, в правительстве указали, что за первое полугодие 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам замминистра социальной защиты края Натальи Нелюбиной, проживающие в регионе женщины предпочитают откладывать рождение детей на более поздний период.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил запустить в России лотерею среди новорожденных.

В качестве приза он предложил дарить квартиры и автомобили.

Дети Выплаты в России Женщины Россия
08 ноября 2024, 23:45
Финский правозащитник получил российский паспорт
РИА «Новости»
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Финскому правозащитнику Йохан Бекману торжественно выдали российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Бекман родом из Финляндии и известен как общественный деятель, доктор общественно-политических наук, историк, журналист, автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе», - написала она.

Волк отметила, что Йохан Бекман начал заниматься защитой прав россиян на территории европейских государств с 2009 года. В ответном слове фин заявил, что для него большая честь стать гражданином РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября.

Ранее российский паспорт получил политический беженец из США Джон Роблес. Во время церемонии вручения американец назвал Россию своим домом.

Финляндия Паспорта МВД РФ Россия

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