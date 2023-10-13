Россиянам перечислили грибы, за сбор которых может грозить штраф

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По закону ответственность грозит за «добычу» в виде сыроежек зеленоватой, золотистой и разнолистной. Также, предупредил эксперт, ответственность может наступить за сбор боровика коренастого и разновидностей рядовок.

Ивашевский пояснил, что все эти грибы занесены в Красную книгу, однако человек может собрать их по незнанию, потому что некоторые из них считаются съедобными.

Грибник предположил, что введение закона вовсе не гарантирует его дальнейшее соблюдение. По его мнению, никто, скорее всего, не будет останавливать и досматривать людей в лесу.

Закон, по его мнению, мог бы стать эффективным в случае ориентированности на галлюциногенные грибы. При этом Ивашевский отметил, что одно дело, когда такой гриб человек собрал намеренно, и ситуация выглядит иначе, если разговор идет об обычных грибниках, которые ошиблись при сборе грибов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил в разговоре с RT , что обычным грибникам не стоит переживать из-за нового закона. Но юрист все же рекомендовал изучить краснокнижные грибы.

«Норма направлена на сохранение грибов, занесенных в Красную книгу, на пресечение деятельности тех, кто сделал добычу редких грибов своим бизнесом, и не повредит простым грибникам», - сказал Соловьев.