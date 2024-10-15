Россиянам перечислили главные признаки паленого алкоголя

Паленй алкоголь для мелкого сбыта производят из максимально дешевых или даже краденых ингредиентов. Обычно это напитки мутного цвета со специфическим резким запахом самогонки. Такой алкоголь не очищен от сивушных масел и после употребления может привести к тяжелому похмелью, объяснил врач.

«Чек кассовый не дадут и этикетки тоже не будет. Алкоголь такой, как правило, высокоградусный - продавец подгоняет его к 40 градусам. Пить так пить, чтоб дало, так дало в голову», - пояснил он.

Специалист сообщил, что при подделке крупных партий алкоголя злоумышленники фальсифицируют все элементы: бутылки, этикетки, акцизные марки, крышки. Производители таких напитков «стараются следить за качеством и беречь каналы сбыта своей продукции», чтобы не попасть за решетку, добавил Батурин.

Ранее Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога при продаже алкоголя. Согласно документу, спиртное будут продавать только лицам старше 21 года.

Паленый алкоголь обычно делится на две категории. К первой можно отнести напитки для мелкого сбыта, а ко второй - крупные партии с подделкой всех элементов. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.