15 октября 2024, 10:43

Россиянам перечислили главные признаки паленого алкоголя

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Паленый алкоголь обычно делится на две категории. К первой можно отнести напитки для мелкого сбыта, а ко второй — крупные партии с подделкой всех элементов. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.

Паленй алкоголь для мелкого сбыта производят из максимально дешевых или даже краденых ингредиентов. Обычно это напитки мутного цвета со специфическим резким запахом самогонки. Такой алкоголь не очищен от сивушных масел и после употребления может привести к тяжелому похмелью, объяснил врач.

«Чек кассовый не дадут и этикетки тоже не будет. Алкоголь такой, как правило, высокоградусный - продавец подгоняет его к 40 градусам. Пить так пить, чтоб дало, так дало в голову», - пояснил он.

Специалист сообщил, что при подделке крупных партий алкоголя злоумышленники фальсифицируют все элементы: бутылки, этикетки, акцизные марки, крышки. Производители таких напитков «стараются следить за качеством и беречь каналы сбыта своей продукции», чтобы не попасть за решетку, добавил Батурин.

Ранее Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога при продаже алкоголя. Согласно документу, спиртное будут продавать только лицам старше 21 года.

Паленый алкоголь обычно делится на две категории. К первой можно отнести напитки для мелкого сбыта, а ко второй - крупные партии с подделкой всех элементов. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.

Врачи Алкоголь
15 октября 2024, 08:43
Госдума займется разработкой проекта по контролю за квадроберами
РИА «Новости»
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Российские парламентарии начали работать над законопроектом, целью которого станет контроль над квадробингом. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Он отметил, что субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. По его мнению, подрастающее поколение может занять себя «кучей других способов».

«Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», - добавил Майданов.

Депутаты подготовят инициативу, которая поможет контролировать связанную с США субкультуру на законодательном уровне. Парламентарий подчеркнул, что возникают случаи, когда уподобление животным переходит все разумные границы, и с этим необходимо бороться. В качестве примера он привел родителей, выгуливающих своего ребенка на поводке. Также Майданов напомнил, что квадробинг появился в США - от связанного с ЛГБТ* сообщества фурри.

Ранее о вреде новой субкультуры рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*.

Законы Госдума РФ Депутаты Квадроберы
15 октября 2024, 02:26
Пропавшая два месяца назад лодка нашлась в Охотском море. Один из членов экипажа выжил
РИА «Новости»
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В акватории Охотского моря обнаружили лодку катамаранного типа «Байкат 470», сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно с тремя членами экипажа пропало еще в августе, одному из пропавших удалось выжить.

Лодка пропала 9 августа - на ее борту были двое мужчин и 15-летний сын одного из них. Они выдвинулись от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалинской области, связь с ними утратили.

Нашли судно 14 октября. Двое человек погибли, один выжил - лодку обнаружили у села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выжившего передали медикам, ему оказывают помощь. По факту ЧП возбудили уголовное дело, прокуратура контролирует ход его расследования.

В конце апреля на Камчатке пропали рыбаки. Их искали в течение двух дней и в итоге нашли живыми.

Прокуратура РФ Корабли Дальний Восток
14 октября 2024, 21:43
Глава Минсельхоза рассказала, чем заменяет хлеб
РИА «Новости»
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Пастила очень похожа на хлеб, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. На пленарной сессии форума «Сделано в России» она рассказала, что об этом продукте должен узнать весь мир, сообщило РИА «Новости».

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», - отметила Оксана Лут.

Она назвала пастилу знаковым российским продуктом. По ее мнению, о нем должен «узнать весь мир». Лут пообещала работать над этим вопросом.

В начале декабря в Перми состоится общенационального конкурса «Туристический сувенир». Там представят пастилу и бытовую керамику из Коломны.

Еда Сельское хозяйство Правительство РФ Лайфхаки
14 октября 2024, 20:57
«Фантастический день». Захарова напомнила о юбилее Победы в день 80-летия МГИМО
Телеканал «360»
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Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который открылся в 1944 году во времена Великой Отечественной войны, отмечает 80-летний юбилей. Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью 360.ru рассказала, что значит это событие.

«Фантастический день, 80 лет, представляете? Причем посмотрите, с чем это совпадает, что это за 80 лет? В следующем году 80 лет Победы, это же все взаимосвязано. Новый порядок в международных делах после Второй мировой войны, для нас - в Великой Отечественной. Новое представление в международных отношениях. Необходимость в специалистах, фронтовики, которые приходили и становились дипломатами, дипломатами будущего, и проявляли себя», - напомнила Захарова.

По ее словам, все это созвучно сегодняшнему времени.

«Вот в такой удивительный момент, исторический сложный, в момент вызовов и испытаний мы отмечаем эту важную и нужную дату», - подчеркнула дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров, который является выпускником МГИМО, приехал поздравить любимый вуз. Дипломат отметил, что некоторые из его заместителей, директоров департамента преподают у нынешних студентов.

Вузы Мария Захарова Международные отношения

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