Россиянам объяснили, за сбор каких грибов грозит тюрьма

Читайте нас в:

«Если с использованием служебного положения один человек совершил такой поступок, то ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф до двух миллионов рублей. Если действовала группа, то до девяти лет», - сказал он.

Виноградов отметил, что каждый конкретный эпизод расценят в зависимости от вреда, причиненного экологии.

«Важно именно наличие умысла. Если краснокнижный гриб срежет пенсионер, то уголовное дело на него заведут вряд ли», - добавил юрист.

В апреле президент России Владимир Путин подписал законопроект об ответственности за повреждение или уничтожение краснокнижных растений и грибов, он вступил в силу 12 октября.

Однако в законопроекте речь идет исключительно об особо охраняемых видах грибов. Приобретение и сбор распространенных видов ответственностью не карается.