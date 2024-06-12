Россиянам объяснили рост случаев изъятия паспортов на границе

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что всплеск обращений об изъятых паспортах зафиксировали в мае и июне.

«Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», - указал он.

Сотрудники пограничной службы находили в документах опечатки: неправильное написание имени или города, ошибки в датах. Чаще всего проблемы возникали с загранпаспортами, не имеющими биометрию.

Ранее о риске проблем с документами путешественников предупредила Ассоциация туроператоров России. Проблемы могут возникнуть из-за советского наименования населенного пункта, а также из-за особенностей транслитерации. В АТОР добавили, что одного пассажира не хотели пропускать через границу из-за того, что в качестве места рождения в его паспорте указали «Ленинградская область» без детализации.