23 января 2024, 16:33

Россиянам объяснили резкое подорожание маленьких квартир

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Студии и однокомнатные квартиры резко выросли в цене из-за их востребованности у покупателей. Увеличение стоимости в беседе с Msk1.ru объяснили риелторы.

«Многим людям хватает только на эти квартиры», - рассказал основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

Еще один фактор, который подогревает спрос на небольшую жилплощадь, заключается в возможности флиппинга. Россияне инвестируют накопленные средства в крошечные квартиры, ремонтируют их и продают по более высокой цене, объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в России за год увеличилась на 11%, до 162,5 тысячи рублей. В январе прошлого года показатель составил 146,3 тысячи рублей, сообщала «Газета.ru».

Спрос на жилье среди россиян может снизиться к весне 2024 года , считает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Это поспособствует замедлению роста цен.

Россия Недвижимость Деньги
23 января 2024, 17:13
Путин указал на важность традиционных ценностей и многодетных семей для страны
Freepik
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Многодетные семьи играют огромную роль в жизни России, в них детям прививаются качества, на которых держится семья и страна в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировал сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в многодетных семьях воспитываются традиционные ценности, в том числе уважение к старшим, трудолюбие и необходимость заботиться о младших «Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более», - указал он.

Путин добавил, что одной из важнейших задач внутренней и экономической политики России является поддержка семей.

«Все эти национальные программы, о которых, я надеюсь, вы слышали, так или иначе крутятся вокруг семьи», - заключил российский лидер.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%, сообщил RT. Глава государства также подчеркнул, что следует исключить возможности злоупотребления этой программой.

Кремль Дети Семья Россия Владимир Путин
23 января 2024, 16:45
Супружеским парам предложили выплачивать премии за долгие браки
Freepik
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Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи — в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, что законопроект уже внесли в Госдуму. Он добавил, что сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.

«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов», - указал парламентарий.

Он отметил, что выплаты супружеским парам предлагается сделать федеральными расходными обязательствами, чтобы размер поощрений не зависел от места жительства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу о выплатах за заключение брака. По его мнению, люди женятся не ради материальных поощрений, а по другим причинам.

Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи - в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Госдума РФ Семья Свадьбы Депутаты Брак
23 января 2024, 15:35
«Подрывает нравственность детей!» Кишлака решили не пускать на сцену
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Российскому рэперу Максиму Фисенко, более известному под псевдонимом Кишлак, необходимо запретить выступать. Подобные исполнители только развращают молодое поколение, заявил в интервью «360» представитель общественного движение «Зов Народа» Антон Еговцев.

«Таких „артистов“ близко не должны подпускать к молодежи. Это диверсанты, которые подрывают нравственность у детей!» - возмутился Еговцев.

Общественник предложил серьезно штрафовать тех, кто дает артисту возможность выступать, чтобы пропало желание в будущем предоставлять площадку. Кишлак подает плохой пример молодежи, пропагандируя алкоголь и наркотики. Его концерты уже отменили и перенесли в нескольких городах - Петербурге, Сургуте, Чебоксарах, Твери, Воронеже, Оренбурге.

«Зов Народа» требует отменить выступление музыканта, назначенное на 28 января, в Тюмени. Обращение организация направила главе города Руслану Кухаруку и в Следственный комитет России.

«Ранее организаторы сообщали, что у них есть лишь рекомендательное письмо от администрации Сургута об отмене концерта, сославшись на то, что у артиста есть все подтверждающие документы, лингвистическая экспертиза и прочие документы, которые подтверждают его благие намерения в выступлениях. Поэтому сейчас каких-то таких оснований для отмены концерта нет. Но документов этих не предъявили», - сообщил Еговцев.

В начале декабря более 10 посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после произошедшего.

Дети Молодежь Концерты Алкоголь Россия Следственный комитет России
23 января 2024, 15:26
Участник шоу «Голос. Дети» Мирон Луженский рассказал, как выступил с Бастой в «Лужниках»
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Юный житель Московской области Мирон Луженский в свои 10 лет успел поучаствовать в более чем 120 песенных конкурсах и выступить в «Лужниках» на одной сцене с рэпером Бастой. Мальчик рассказал о своем пути к успеху в рамках спецпроекта РИАМО о талантливых детях Подмосковья «Открывая таланты».

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.

Мирон проявил интерес к вокалу еще в три года. На тот момент ребенок не очень хорошо разговаривал, но зато активно пел.

«Мне купили телефон на батарейках, надо было нажать на одну кнопку - и будет звучать музыка. Я вставал на стульчик, мама включала песню, а я пел», - вспомнил Луженский.

Выступление с Бастой Телезрителям Луженский известен как участник девятого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». На конкурсе юный житель Подмосковья исполнил трек I Can’t Dance рок-группы Genesis. Пританцовывал даже Егор Крид, но мальчик мечтал попасть в команду к Басте, творчество которого любил с раннего детства.

Хотя Мирон не прошел этап поединков, сама возможность петь на главной сцене страны кажется ему победой. Но легендарным днем, который он запомнит навсегда, для юного исполнителя стало 18 июня 2022 года.

«Вместе с участниками из „Голоса“ я выступил на концерте Басты, где было 70 тысяч зрителей. До сих пор эмоции переполняют», - поделился мальчик.

Луженский также пел и снимался в клипе рэпера на песню «Рэквием» вместе с другими ребятами. Ребенок поблагодарил маститого музыканта за эту возможность.

Сцена - лучший учитель В прошлом году Мирон стал обладателем премии «Артист года» в Дубае, в этом - лауреатом второй степени конкурса «Солнечный зайчик - 2023» и победителем «Марафона таланта». Всего на счету юного певца более сотни побед в разных конкурсах.

Чтобы побеждать в конкурсах, необходима серьезная подготовка. В этом Мирону помогает высококлассный преподавательский состав Фрязинской детской школы искусств.

Однако лучший учитель - это сцена, которой сотрудники и воспитанники ДШИ долго были лишены. В 2015 году новое здание учебного заведения ввели в эксплуатацию без оборудованного концертного зала.

Директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко считает концерты неотъемлемой частью образовательного процесса. По ее словам, искусство - это особая среда, где один из главных элементов - возможность показать полученные знания и умения. Если детей ограничивать только занятиями и репетициями, пропадает интерес, отметила Диденко.

«В этом году возможность для концертной деятельности в стенах школы нам подарила компания „Газпромнефть - смазочные материалы“. У нас установили профессиональное световое и звуковое оборудование , можно будет полноценно готовиться к покорению новых вершин!» - рассказала директор школы.

Певец и спортсмен Мирон увлекается не только вокалом, но и актерским мастерством, а также спортом. Мальчик занимается в школе Олимпийского резерва и защищает ворота своей команды в Первенстве Московской области по хоккею. Луженский завоевал третье место среди вратарей в Национальной детской хоккейной лиге. Мирон уже задумывается о будущем и строит амбициозные планы, в которых есть место нескольким сферам.

«Сложно определиться, я люблю и творчество, и спорт. Поэтому три дня буду хоккеистом, три - вокалистом!» - подытожил юный талант из Подмосковья.

Дети Музыка

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