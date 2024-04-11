11 апреля 2024, 00:50

Россиянам объяснили, почему нельзя говорить с покойниками на кладбище

Freepik
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Православным верующим нельзя разговаривать с умершими на могилах и во снах. Об этом священник Ульян Кречетов рассказал на Дзен-канале «Святые места».

По словам батюшки, наибольшую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родственников. Он указал на важность церковных молитв, то есть поминовения в минуту Божественной Литургии, для умерших людей. Также особое значение имеют записки, которые подаются на Проскомидию.

Во время визита на могилу не стоит заводить разговоры с покойным, но нужно о нем помолиться. При частом общении с усопшими, горюющим родственником может овладеть нечистая сила, резюмировал священник.

Ранее настоятель храма Михаил Проходцев рассказал, как может помочь святая Матрона Московская , которая слышит молитвы всех, кто к ней обращается. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывала рассказывать ей о своих проблемах.

Священники Религия
11 апреля 2024, 01:03
Цены на водку и коньяк предложили повысить в России
Freepik
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Министерство финансов выдвинуло предложение повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку. Проект приказа опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, водка - с 281 до 299 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей.

Также в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, предложили внести ром. Минимальная стоимость этого алкогольного напитка будет составлять 403 рубля за поллитра.

При разработке проекта во внимание принимали увеличение стоимости импортного оборудования и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю, указали в ведомстве.

Ранее Минпромторг предложил ввести минимальную цену на пиво. По замыслу ведомства, после одобрения минимальных цен количество клиентов в местах общественного питания значительно уменьшится.

Рубль Алкоголь Минфин РФ Россия
10 апреля 2024, 18:03
Сиквел «Игры престолов» про Джона Сноу отменили
Global Look Press
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Продолжение сериала «Игра престолов» от студии HBO, в котором планировали сделать главным героем Джона Сноу, отменили из-за потери актуальности сюжета. Об этом сообщил новостной сайт Screen Rant.

В начале года стало известно, что HBO приступил к работе над продолжением знаменитого сериала, где ключевую роль будет играть Джон Сноу. В сериале его сыграл актер Кит Харингтон.

«Спин-офф „Игры престолов“ с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», - сообщило издание.

В беседе с порталом Харингтон заявил, что сейчас вопрос о создании картины о его герое не рассматривается, так как команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».

Телесериал «Игра престолов» был основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». События разворачиваются на двух вымышленных континентах, где несколько благородных семей борются за власть над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству угрожает уничтожение из-за вторжения сверхъестественных сил.

Ранее автор романов не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов». Их создали совместно со студией HBO, но пока они находятся на стадии разработки и в производство не запущены.

HBO Сериалы Игра престолов Актеры
10 апреля 2024, 17:57
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Молоткова с пост главы столичного департамента образования и науки. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Освободить Александра Борисовича Молоткова от должности руководителя департамента образования и науки города Москвы, министра правительства Москвы по собственной инициативе», - отметили в указе Собянина.

Молотков возглавлял департамент образования Москвы с июля 2020 года.

В январе Собянин назначил Владимира Регнацкого на пост главы департамента противодействия коррупции и региональной безопасности. В должности он сменил Сергея Хлебникова, который ушел по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, Собянин снял с поста зампреда комитета молодежной политики и общественных связей Артема Демина по его собственной инициативе.

Сергей Собянин Образование Наука Правительство Москвы Москва
10 апреля 2024, 17:03
Госдума поддержала законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов для легализации в России. Для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке мигрант должен состоять в браке два года, сообщило РИА «Новости».

Законопроект внесли в ГД в ноябре 2023 года. Его авторами в том числе стали Андрей Клишас и Виктор Водолацкий.

В пояснительной записке указали, что закон исключает использование фиктивных браков или фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в России.

Документ предлагает лишить иностранца РВП, если суд отменил усыновление или запись об установлении отцовства над российским ребенком аннулирована. Также это касается решения суда о признании брака недействительным.

Ранее в ЛДПР предложили лишать иностранцев ВНЖ за нарушения закона любой тяжести.

Мигранты Госдума РФ Россия Брак

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