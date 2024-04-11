Россиянам объяснили, почему нельзя говорить с покойниками на кладбище

По словам батюшки, наибольшую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родственников. Он указал на важность церковных молитв, то есть поминовения в минуту Божественной Литургии, для умерших людей. Также особое значение имеют записки, которые подаются на Проскомидию.

Во время визита на могилу не стоит заводить разговоры с покойным, но нужно о нем помолиться. При частом общении с усопшими, горюющим родственником может овладеть нечистая сила, резюмировал священник.

Ранее настоятель храма Михаил Проходцев рассказал, как может помочь святая Матрона Московская , которая слышит молитвы всех, кто к ней обращается. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывала рассказывать ей о своих проблемах.