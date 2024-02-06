Россиянам объяснили, почему им не грозит дефицит бананов

Пока около 90% поставок бананов в Россию идет именно из Эквадора, но можно перестроить цепочки поставок - для этого есть время, пояснил эксперт.

«Транспортировка из Эквадора - порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», - аргументировал Завьялов.

В целом временное ограничение импорта на 30% и отказ от продукции 25% компаний он оценил фразой «Больно, но терпеть можно».

Тем временем Россельхознадзор уже привлекает новых партнеров. К примеру, Индия уже в январе отправила в Россию первую партию бананов и планирует отправку второй в феврале.

Запрет на ввоз бананов из Эквадора ввели из-за обнаружения в продукции опасного карантинного объекта - мухи-горбатки.