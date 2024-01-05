Россиянам объяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

В 2024 году на пенсию выйдут мужчины, которым исполнится 63 года, и женщины в возрасте 58 лет. Минимальный стаж работы для них составит 15 лет, а необходимое количество пенсионных баллов - 28,2.

Выйти на пенсию раньше положенного возраста смогут люди с длительным трудовым стажем. Мужчины со стажем 42 года могут получать пенсию с 60 лет, а женщины со стажем 37 лет - с 55 лет. Досрочно стать пенсионерами могут также безработные граждане, которые состояли на учете в Центре занятости и были уволены с предыдущего места работы по не зависящим от них обстоятельствам - например, из-за ликвидации или реорганизации компании.

Еще несколько категорий граждан могут рассчитывать на досрочную пенсию: многодетные матери, работники вредных производств, граждане с «северным» стажем более 15 лет, учителя, врачи и работники сферы культуры.

В декабре партия «Справедливая Россия - За правду» предложила сократить обязательный стаж для досрочного выхода на пенсию. Согласно тексту законопроекта, страховой стаж для досрочного выхода на пенсию должен быть сокращен до 37 лет у мужчин и 32 лет у женщин. При выполнении этих условий мужчины смогут уйти на пенсию с 60 лет, а женщины - с 55.