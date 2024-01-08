Россиянам объяснили, какой будет ипотечная ставка в 2024 году

Он отметил, что ЦБ проводит последовательную жесткую кредитно-денежную политику. Поэтому вполне вероятно, что ключевая ставка не только не снизится, но останется на месте или вовсе поднимется. Но если регулятор решит снизить ключевую ставку, сделать это резко не получится, чтобы избежать шока для экономики.

«Хорошо, если к середине года ставка понизится до 10%, хотя это все равно очень высоко для ипотеки. <…> Цены на квартиры при этом останутся на текущем уровне», - подчеркнул специалист.

Приемлемой как для экономики, так и для покупателей была бы ипотечная ставка на уровне около 5%, считает Беляев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил появление своей ипотеки в регионах России. По его словам, над этим вопросом работают депутаты, ЦБ и кабмин начнут работать в январе.