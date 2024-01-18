Россиянам объяснили, как с них будут выбивать долги после 1 февраля

По его словам, коллекторы могут проводить личные встречи и телефонные разговоры. Также они могут взаимодействовать с должником через текстовые сообщения или письма по электронной почте.

Нововведением станет использование автоматизированного интеллектуального агента - звонков с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связаться через госуслуги.

Адвокат напомнил, что время общения коллектора с должником ограничили на законодательном уровне. Гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничили.

При общении не допускается грубость, агрессия, угрозы и психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать, ведь за нарушения коллекторы могут получить срок от пяти до 10 лет с крупным штрафом, заключил Данилов.

Адвокат Сергей Жорин ранее напомнил, что при угрозе со стороны коллекторов , должнику следует обратиться в правоохранительные органы.