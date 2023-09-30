Россиянам объяснили, как правильно зажигать свечи в храме

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Свечи нужно покупать в лавке, так как там их освящают по всем правилам. Нельзя зажигать купленные в супермаркетах, хозяйственных магазинах и других не относящихся к церкви местах свечи. Строгого запрета на их приобретение в другом храме нет, но лучше это сделать там, где планируется проводить молитву.

По правилам свечи ставят до начала или после завершения службы. Зажигать их нужно от других горящих свечей или от лампадки. Спички и зажигалки не используют.

Чтобы свеча держалась в подсвечнике, ее немного оплавляют с негорящего конца. Когда места для свечи нет, ее кладут рядом. Работники храма зажгут ее сами позже.

Перед тем, как ставить свечу, нужно обратиться к Богородице или другому святому с молитвой, перекреститься и поклониться. Стоять с зажженной в руках свечой можно только во время особых богослужений. В остальное время их можно оставить около икон.