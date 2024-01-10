Россиянам объяснили, как платить меньше при перебоях с теплом и горячей водой

Перерасчет за ЖКУ может производиться автоматически в тех населенных пунктах, где из-за мороза происходили отключения тепла и горячей воды. Но можно сделать это самостоятельно. Основанием для перерасчета может стать температура в квартире ниже нормы и отключение электричества и водоснабжения свыше допустимого времени.

Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из УК, он составит акт.

«Также необходимо обратиться в УК, чтобы подтвердить отсутствие отопления дольше положенного срока - специалист составит акт, что коммунальная услуга не предоставлялась в течение определенного времени», - пояснил Гусятников.

Однако перерасчет невозможен, если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды.