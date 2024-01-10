10 января 2024, 03:18

Россиянам объяснили, как платить меньше при перебоях с теплом и горячей водой

Freepik
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При отключении тепла и горячей воды россияне могут потребовать перерасчет платежа за коммунальные услуги. Как это сделать, агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Перерасчет за ЖКУ может производиться автоматически в тех населенных пунктах, где из-за мороза происходили отключения тепла и горячей воды. Но можно сделать это самостоятельно. Основанием для перерасчета может стать температура в квартире ниже нормы и отключение электричества и водоснабжения свыше допустимого времени.

Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из УК, он составит акт.

«Также необходимо обратиться в УК, чтобы подтвердить отсутствие отопления дольше положенного срока - специалист составит акт, что коммунальная услуга не предоставлялась в течение определенного времени», - пояснил Гусятников.

Однако перерасчет невозможен, если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды.

ЖКХ Отопление
10 января 2024, 04:05
Пять терабайт персональных данных россиян утекло в Сеть с начала 2024 года
Freepik
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С начала 2024 года в Сети утекли более 116 миллионов строк данных российских пользователей общим объемом пять терабайт. Это на 10% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщил РИА «Новости» руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

За девять дней 2024 года в Сеть попало 116,5 миллиона строк данных, отметил эксперт. Небольшое затишье специалисты наблюдали только 1 января.

«По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT», - добавил Вураско.

В открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров мобильных телефонов.

В 2023 году в результате слива информации в открытый доступ попало более 300 миллионов записей о россиянах. Суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.

Россия Утечки данных
10 января 2024, 01:03
Водителя автобуса уволят за высадку подростка в Краснодарском крае
Pixabay
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Высадившего девочку-подростка из автобуса водителя в Туапсинском районе Краснодарского края отстранили от работы, сообщила администрация муниципалитета. Вскоре сотрудника уволят.

Девочка оплатила проезд, чтобы добраться до села Кривенковское, но она не знала, что автобус следует по измененному маршруту. Поняв свою ошибку, она попросила водителя вернуть ее обратно в город, на что он предложил ей покинуть автобус и высадил ее на трассе.

Представители администрации отметили, что история стала известна благодаря соцсетям: на поведение водителя пожаловалась мама девочки.

Согласно вступившему в силу в 2021 году закону, водители не имеют права высаживать несовершеннолетних из транспорта, даже если они едут без билета.

Несмотря на законодательство, резонансные случаи по-прежнему происходят: в Красноярске девочке не разрешили проехать до школы, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой из-за сбоя терминала. Перенесшей серьезную ангину школьнице пришлось ждать следующего автобуса. После этого в дело вмешалась прокуратура.

Автобусы Водители
10 января 2024, 00:27
Курганская пенсионерка попросила победителя «Столото» из Тюмени купить ей квартиру
РИА «Новости»
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К победителю «Столото» из Тюмени начали обращаться за помощью. В редакцию 72.ru позвонила пенсионерка из Кургана по имени Нина, которая попросила счастливчика купить ей квартиру.

Женщина пожаловалась, что оформляет группу по инвалидности, снимает квартиру и получает пенсию, которая едва превышает 11 тысяч рублей. Всю жизнь пожилая россиянка работала крановщицей на производстве, но так и не смогла накопить на приличную недвижимость.

«Я бы хотела обратиться к победителю, если он найдется, попросить его о помощи. Как благотворителя. Бывают же добрые люди!» - сказала Нина.

Сейчас у дочери пенсионерки есть около 800 тысяч рублей, но после роста цен для приобретения жилья требуется порядка двух миллионов рублей. Женщина добавила, что была бы благодарна победителю лотереи, если бы он смог добавить денег для покупки скоромной малосемейки.

При этом победителя лотереи из Тюмени еще не нашли. Человек, который сорвал куш, так и не пришел за выигрышем.

Представители «Столото» напомнили, что победитель может получить деньги в ближайшие 3,5 года, но если этого не произойдет, средства передадут в госбюджет.

Лотереи Тюмень Недвижимость Деньги
09 января 2024, 23:35
Танец старшеклассника с Кубани в костюме Снегурочки проверят на пропаганду ЛГБТ
Unsplash
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Управление образования Краснодарского края проверит на пропаганду ЛГБТ* сценку старшеклассников, сообщил Telegram-канал Readovka. Во время выступления переодевшийся в Снегурочку мальчик станцевал возле посоха Деда Мороза.

Провокационную сценку показали во время выступления школьной команды КВН в Динском районе. Старшеклассник сбросил с себя шапку и начал расстегивать шубу, используя посох как имитацию шеста и расхаживая вокруг него.

Школьники встретили выступление овациями, однако попавшие в открытый доступ видео разгневали их родителей, которые обратились в управление образования. Ведомство пообещало провести проверку как отдельной сценки, так и образовательного учреждения.

Представители районной администрации заявили, что официальных жалоб на представление они не получили. Необычную миниатюру они назвали пародией на похожий эпизод из мультфильма «Ну, погоди!».

Ранее гимназию Екатеринбурга обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за мальчиков, надевших женские платья на праздничный концерт.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Дети ЛГБТ Школьники Образование

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