Россиянам объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных

«До введения электронного больничного у нас, по оценкам экспертов, порядка двух миллионов больничных выдавали фиктивно», - отметила она.

По словам депутата, врачи совершали должностное правонарушение, чтобы через больничный предоставить дополнительное время отдыха. После введения электронных больничных, это стало гораздо сложнее, поскольку появился полный контроль.

Бессараб напомнила, что по новым правилам человеку не откажут в больничном листе. Однако врач самостоятельно уже не сможет выписать больничный больше, длительностью свыше трех дней.

Для того, чтобы медики не подвергались опасности должностных нарушений, врачебная комиссия установит, что это действительно болезнь и даст более объективные возможности лечения, заключила парламентарий.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов. Изменения затронут тех, кто часто болеет.