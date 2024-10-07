Россиянам объяснили, будут ли их штрафовать за навигатор в машине

Так она ответила на вопрос о предложении министерства транспорта внести поправки в ПДД и ввести запрет на использование гаджетов.

«Опасаться нечего, это стоит сказать сразу. Никто не станет наказывать за использование навигационных систем в машине. Но с оговоркой - если их применение соответствует нескольким обязательным условиям», - сказала правозащитник.

Также Лебедева добавила, что мультимедийные устройства на лобовом стекле не станут основанием для штрафа, если они не мешают водительскому обзору. Она напомнила, что планшеты или смартфоны с навигационными программами необходимо устанавливать на специальной подставке.

Ранее юрист Русяев напомнил водителям, что они могут оспорить штраф в течение 10 дней.