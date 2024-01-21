Россиянам объяснили алгоритм действий, если купленная вещь оказалась краденой

По его словам, у правоохранителей порой возникают вопросы к тем людям, которые уверены в своей правоте.

«Нужно быть очень осторожным, когда приобретаете товары по объявлению или с рук. В этой ситуации статус свидетеля - это минимум, если станет известно, что вещь сменила хозяина обманным путем», - сказал парламентарий.

Гаврилов отметил, что в подобной ситуации следствию необходимо предоставить всю информацию по сделке: номера телефонов, счета, банковские документы и переписки.

«Для правоохранительных органов покупатель является важным свидетелем. Однако по закону вещь все равно вернут хозяину, даже если новый владелец не знал о преступлении», - добавил он.

Ранее адвокат Александр Щербинин рассказал «360», какие риски ждут покупателей при приобретении автомобилей через посредников.

При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости» , что делать неудачливому покупателю в этом случае.