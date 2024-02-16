16 февраля 2024, 07:10

Россиянам назвали три шага для формирования финансовой подушки

РИА «Новости»
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Одним из способов накопления средств на крайний случай является зарплата от второй работы. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил экономист Михаил Беляев.

По его словам, сохранение заработка на два месяца про запас поможет в случае потери работы и станет финансовой подушкой.

Экономист посоветовал россиянам поставить себе основную цель и пытаться выполнить ее в приоритетном порядке, а остальные потребности отодвинуть на второй план.

«Ежемесячно откладывайте на банковский счет или в конверт определенную сумму денег. Такие взносы должны стать первоочередными, например, как по счетам за жилье», - отметил он.

Беляев объяснил, что 10% от дохода не окажут большого влияния на качество жизни. Если заработная плата позволяет откладывать больше 10%, то сформировать финансовую подушку получится еще быстрее.

«Пересмотрите свое потребление, просто откажитесь от досугав крупных торговых центрах. Порой покупки там совершаются нерационально. Досадно становится, тогда с трудом заработанные деньги расходуются нерационально», - добавил экономист Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана при расчете пенсии.

Доходы Работа Зарплаты Деньги
16 февраля 2024, 02:43
Названный в честь Путина район появится в Грозном
РИА «Новости»
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В Грозном появится новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, новый район будет находиться в центральной части города на площади более 200 гектаров. Там строятся 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и социальные учреждения.

«Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», - заявил Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что новый район станет самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чечня Рамзан Кадыров Россия Владимир Путин
16 февраля 2024, 02:25
Россияне рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля
Freepik
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Большинство российских мужчин считают приятным и уместным подарком на 23 февраля сертификат на покупки. Об этом написали «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney.

Согласно результатам работы, у 66% россиян в компаниях принято поздравлять коллег с гендерными праздниками. Самым популярным подарком на 23 февраля оказались сертификаты на покупки - их считают уместными и полезными 42% россиян. Чуть меньше - 38% - предпочитают дарить и получать угощения и сладости, а 28% - тематические сувениры.

Еще 24% посчитали хорошим подарком алкоголь, 20% - сертификаты на процедуры и развлечения, 17% - спортивный инвентарь, а 8% - книги.

Ранее стилист Дарья Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку или свитшот. Главное, при выборе одежды учитывать предпочтения получателя, его стиль и любимый цвет.

Исследования Праздники Мужчины 23 февраля
15 февраля 2024, 23:48
«Просто ад». Бомж испортил жизнь соседям по коммуналке в Лыткарине
РИА «Новости»
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Жители дома по улице Спортивная в подмосковном городе Лыткарине вынуждены терпеть соседство с бомжом. В беседе с «360» одна из жительниц коммуналки рассказала, что жизнь с таким соседом стала «просто адом».

«Данная квартира является коммунальной. Хозяйка одной из комнат заселила в нее мужчину, который ежедневно находится в очень сильном алкогольном состоянии. Он постоянно валяется на общей кухне, в подъезде, курит в местах общего пользования и ходит под себя в туалет», - отметила она.

По словам собеседницы «360», из комнаты бомжа-соседа ползут клопы и тараканы. Он не оплачивает коммунальные услуги, а в помещении всегда жуткие антисанитарные условия.

Собственница комнаты на просьбы решить проблему с квартирантом, только отмахивается, что не будет ничего делать, и этот мужчина продолжит жить там дальше. Соседка много раз вызывала полицейских, но те, по ее словам, только разводили руками и ничего не предпринимали.

От безысходности женщина написала заявление в прокуратуру, но ответа пока не получила. Сейчас жильцы дома хотят направить коллективную жалобу в полицию, но переживают, что дело так и не сдвинется с мертвой точки.

Мужчины Полиция Лыткарино
15 февраля 2024, 20:03
Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Решение он принял по итогам встречи с главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент уточнил, что предложения должны поступить от администрация президента России, правительства и исполнительных органов субъектов страны.

Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Выполнить поставленные задачи предстоит до 1 мая этого года.

Путин подчеркнул, что цель такого решения - сохранить наследие международной выставки-форума «Россия» и показать достижения страны в разных направления национальной экономики.

Глава государства поручил продлить до 8 июля проведение форума «Россия» на ВДНХ. Для этого необходимо предусмотреть финансирование и информационное сопровождение.

Россия Владимир Путин Выставка-форум «Россия» Москва

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